С жительницы Самары взяли миллионы за лечение зубов, хотя она нуждалась в услуге за 26 тысяч

Эксперты закончили изучать ситуацию жительницы Самары по имени Елена, которая судится со стоматологической клиникой.

Напомним, как рассказывала Елена, она пришла в частную клинику с зубной болью. Ей посоветовали носить капу. Боль прошла, но женщину, по ее словам, уговорили все же поменять коронки и импланты и даже убрать некоторые здоровые зубы.

После всех процедур у Елены начались новые боли. В какой-то момент болело все лицо. Женщина прошла курс у невролога, но это не помогло. Позже Елена пришла в другую клинику, где ей сказали, что в носовой пазухе у нее киста и грибок. Все это появилось после того, как ей пробили носовые пазухи штифтами.

По словам Елены, на лечение ей пришлось потратить 2,5 млн рублей. После этого женщина обратилась в первую клинику с претензией, но там отказались предоставить компенсацию. Тогда Елена подала в суд. Она пытается взыскать материальные затраты, штраф, пени и компенсацию морального ущерба.

Представители клиники в суде возражают. По их мнению, услуги были оказаны надлежащего качества и в полном объеме.

В итоге судебный процесс на время приостановили. Суд назначил новые экспертизы. Они должны были ответить на вопросы о том, на какую сумму лечение провели качественно и обоснованно.

Теперь Елена и ее адвокат Максим Ткач получили результаты этой экспертизы. Согласно им, качественно оказали услуги почти на миллион рублей. А вот обоснованно (то есть те, в которых женщина нуждалась) - на 26 тысяч. В ближайшее время судебный процесс продолжится.