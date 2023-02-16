С жительницы Самары взяли миллионы за лечение зубов, хотя она нуждалась в услуге за 26 тысяч

Эксперты закончили изучать ситуацию жительницы Самары по имени Елена, которая судится со стоматологической клиникой.
Напомним, как рассказывала Елена, она пришла в частную клинику с зубной болью. Ей посоветовали носить капу. Боль прошла, но женщину, по ее словам, уговорили все же поменять коронки и импланты и даже убрать некоторые здоровые зубы.
После всех процедур у Елены начались новые боли. В какой-то момент болело все лицо. Женщина прошла курс у невролога, но это не помогло. Позже Елена пришла в другую клинику, где ей сказали, что в носовой пазухе у нее киста и грибок. Все это появилось после того, как ей пробили носовые пазухи штифтами.
По словам Елены, на лечение ей пришлось потратить 2,5 млн рублей. После этого женщина обратилась в первую клинику с претензией, но там отказались предоставить компенсацию. Тогда Елена подала в суд. Она пытается взыскать материальные затраты, штраф, пени и компенсацию морального ущерба.
Представители клиники в суде возражают. По их мнению, услуги были оказаны надлежащего качества и в полном объеме.
В итоге судебный процесс на время приостановили. Суд назначил новые экспертизы. Они должны были ответить на вопросы о том, на какую сумму лечение провели качественно и обоснованно.
Теперь Елена и ее адвокат Максим Ткач получили результаты этой экспертизы. Согласно им, качественно оказали услуги почти на миллион рублей. А вот обоснованно (то есть те, в которых женщина нуждалась) - на 26 тысяч. В ближайшее время судебный процесс продолжится.
Последние комментарии
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров