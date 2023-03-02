В Самарской области появятся центры физразвития для детей от двух лет

В рамках форума "Мы вместе. Спорт" врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская подписала соглашение по созданию и организации деятельности центров раннего физического развития детей на территории Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

"Соглашение направлено на создание условий для вовлечения детей в возрасте от 2 до 7 лет в систематические занятия физической культурой и спортом, определения предрасположенности детей к занятиям видами спорта посредством выявления их задатков и способностей, а также апробирования, внедрения технологий и продуктов по приоритетным направлениям государственной политики РФ в области физической культуры и спорта", — отмечается в сообщении.