В Самарской области появятся центры физразвития для детей от двух лет

В рамках форума "Мы вместе. Спорт" врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская подписала соглашение по созданию и организации деятельности центров раннего физического развития детей на территории Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
"Соглашение направлено на создание условий для вовлечения детей в возрасте от 2 до 7 лет в систематические занятия физической культурой и спортом, определения предрасположенности детей к занятиям видами спорта посредством выявления их задатков и способностей, а также апробирования, внедрения технологий и продуктов по приоритетным направлениям государственной политики РФ в области физической культуры и спорта", — отмечается в сообщении.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...