Самарская пловчиха привезла домой четыре медали с первенства России по спорту глухих

В Калуге завершилось первенство России по спорту глухих в дисциплине «Плавание». Самарская спортсменка Диана Коман собрала урожай наград, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
"Спортсменка Самарской области Диана Коман (ГАУ ДО СО "СШОР № 5") завоевала четыре медали: две золотых (200 м и 100 м на спине), серебряную (100м — эстафета "Кроль") и бронзовую (100 м в комбинированной эстафете)", - отмечается в сообщении.
Всего в соревнованиях принимали участие 137 юношей и девушек из 27 регионов России.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...