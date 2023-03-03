Самарская пловчиха привезла домой четыре медали с первенства России по спорту глухих

В Калуге завершилось первенство России по спорту глухих в дисциплине «Плавание». Самарская спортсменка Диана Коман собрала урожай наград, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.

"Спортсменка Самарской области Диана Коман (ГАУ ДО СО "СШОР № 5") завоевала четыре медали: две золотых (200 м и 100 м на спине), серебряную (100м — эстафета "Кроль") и бронзовую (100 м в комбинированной эстафете)", - отмечается в сообщении.

Всего в соревнованиях принимали участие 137 юношей и девушек из 27 регионов России.