Спортсменки Самарской области завоевали 18 медалей на чемпионате и первенстве ПФО

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В Саранске завершились чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по боксу. По итогам соревнований у представительниц Самарской области — 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей, передает пресс-служба регионального минспорта.