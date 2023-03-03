Спортсменки Самарской области завоевали 18 медалей на чемпионате и первенстве ПФО

В Саранске завершились чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по боксу. По итогам соревнований у представительниц Самарской области — 7 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей, передает пресс-служба регионального минспорта.
Золотые награды привезли: Надежда Зюряева, 38 кг, Валерия Кокоша, Алсу Насырова, Арина Голд, Лала Аббасова, Виктория Романовская, Лаура Мамедкулиева.
Серебро досталось Екатерине Медведевой, Варваре Ильиной, Валерии Спиридоновой, Ксении Красновой, Виктории Киршиной, Айгель Ходовой.
Бронзу получили Таисия Лысова, Диана Чепурнова, Виктория Морозова, Александра Попова, Карина Салмина.
По итогам соревнований обладательницы золота будут представлять губернию на всероссийских соревнованиях.
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Какой красавчик)))
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