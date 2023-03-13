В Самаре сгорел автомобиль на ул. Ново-Садовой

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В воскресенье, 12 марта, в 20:54, загорелась машина около дома № 160а по ул. Ново-Садовой в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.