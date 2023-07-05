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На Самарской Луке прошло первенство России по конному туризму

ЖИГУЛИ. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 30 июня по 3 июля на территории национального парка "Самарская Лука" прошло главное событие года для любителей конного туризма — первенство России и всероссийские соревнования по спортивному туризму на конных дистанциях. Об Этом сообщает пресс-служба нацпарка.

Фото: "Самарская Лука"

Основной площадкой для проведения соревнований стал конный клуб "Степное поле" в селе Жигули.

В соревнованиях приняло участие более 50 сильнейших всадников из Санкт- Петербурга, Москвы и Московской, Архангельской, Смоленской, Оренбургской, Владимирской и Самарской областей, а также республик Мордовия и Татарстан. Лучших определяли на длинной и короткой дистанциях среди мужчин и женщин. На дистанции спортсмены не только ориентировались по карте и преодолевали технические препятствия, демонстрируя умения управлять конем, но и любовались прекрасными видами Самарской Луки.

Лидерами соревнований стали всадники из Самарской и Владимирской областей, Москвы и Санкт- Петербурга.

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