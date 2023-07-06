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Самарские легкоатлеты стали бронзовыми призерами первенства России

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Екатеринбурге на стадионе "Калининец" завершилось первенство России по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 700 сильнейших атлетов в возрасте до 23 лет из разных регионов России. По итогу турнира представители Самарской области завоевали две бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Чапаевский спортсмен Дмитрий Мужиков в толкании ядра стал третьим, отправив снаряд на 17 метров 11 сантиметров. Выиграл Семен Бородаев из Ставропольского края (19.32). Серебро досталось москвичу Александру Гурьеву (18.24).

Вторую бронзовую награду 63 региону принес Константин Карпов в прыжках в высоту. Он установил личное достижение — 2 метра 15 сантиметров. На первом месте — Матвей Тычинкин из Башкирии (2.18). Такой же результат и у серебряного призера омича Вячеслава Перебиносова.

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