Самарские легкоатлеты стали бронзовыми призерами первенства России

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В Екатеринбурге на стадионе "Калининец" завершилось первенство России по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 700 сильнейших атлетов в возрасте до 23 лет из разных регионов России. По итогу турнира представители Самарской области завоевали две бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.