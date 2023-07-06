Самарские легкоатлеты стали бронзовыми призерами первенства России

В Екатеринбурге на стадионе "Калининец" завершилось первенство России по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 700 сильнейших атлетов в возрасте до 23 лет из разных регионов России. По итогу турнира представители Самарской области завоевали две бронзовые медали, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
Чапаевский спортсмен Дмитрий Мужиков в толкании ядра стал третьим, отправив снаряд на 17 метров 11 сантиметров. Выиграл Семен Бородаев из Ставропольского края (19.32). Серебро досталось москвичу Александру Гурьеву (18.24).
Вторую бронзовую награду 63 региону принес Константин Карпов в прыжках в высоту. Он установил личное достижение — 2 метра 15 сантиметров. На первом месте — Матвей Тычинкин из Башкирии (2.18). Такой же результат и у серебряного призера омича Вячеслава Перебиносова.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...