Самарские стрелки выиграли медали на чемпионате России

В Московской области проходит чемпионат России по пулевой стрельбе. Борьбу за медали ведут почти 400 спортсменов. После пяти соревновательных дней у представителей Самарской области три медали в командных турнирах, сообщает пресс-служба регионального минспорта.В Московской области проходит чемпионат России по пулевой стрельбе. Борьбу за медали ведут почти 400 спортсменов. После пяти соревновательных дней у представителей Самарской области три медали в командных турнирах, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Андрей Щепетков, Денис Репичев, Николай Репичев завоевали золото (командные соревнования, МП-180М) и бронзу (командные соревнования, КП-180). Кроме того, бронза досталась Анне Тимофеевой, Ольге Кузнецовой, Екатерине Щепетковой (командные соревнования, МП-180М).
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...