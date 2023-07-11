Самарские стрелки выиграли медали на чемпионате России

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В Московской области проходит чемпионат России по пулевой стрельбе. Борьбу за медали ведут почти 400 спортсменов. После пяти соревновательных дней у представителей Самарской области три медали в командных турнирах, сообщает пресс-служба регионального минспорта.В Московской области проходит чемпионат России по пулевой стрельбе. Борьбу за медали ведут почти 400 спортсменов. После пяти соревновательных дней у представителей Самарской области три медали в командных турнирах, сообщает пресс-служба регионального минспорта.