В Самарской области за полгода забраковали тонну некачественной "молочки"

За 6 месяцев 2023 года в Самарской области было забраковано 5 партий некачественной молочной продукции весом 905,5 кг. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Также за полгода было исследовано 1278 проб молочной продукции на соответствие по физико-химическим показателям, наличие ГМО, соответствие по микробиологическим показателям, соответствие по содержанию антибиотиков, соответствие по радиологическим показателям.
"По результатам лабораторных исследований выявлено 24 пробы (1,8%), не отвечающие требованиям технического регламента Таможенного союза: 15 проб по физико-химическим показателям (по показателям идентификации и фальсификации) и 9 проб по микробиологическим показателям", — отметили в ведомстве.
По итогам проверок было составлено 8 протоколов. По трем вынесены постановления на 30 тыс. рублей, по пяти — о назначении административных наказаний в виде предупреждений. Также объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Последние комментарии
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!