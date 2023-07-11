В Самарской области за полгода забраковали тонну некачественной "молочки"

За 6 месяцев 2023 года в Самарской области было забраковано 5 партий некачественной молочной продукции весом 905,5 кг. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Также за полгода было исследовано 1278 проб молочной продукции на соответствие по физико-химическим показателям, наличие ГМО, соответствие по микробиологическим показателям, соответствие по содержанию антибиотиков, соответствие по радиологическим показателям.

"По результатам лабораторных исследований выявлено 24 пробы (1,8%), не отвечающие требованиям технического регламента Таможенного союза: 15 проб по физико-химическим показателям (по показателям идентификации и фальсификации) и 9 проб по микробиологическим показателям", — отметили в ведомстве.

По итогам проверок было составлено 8 протоколов. По трем вынесены постановления на 30 тыс. рублей, по пяти — о назначении административных наказаний в виде предупреждений. Также объявлено 11 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.