В Шигонах пожарные четверо суток тушили свалку

В среду, 19 июля, в 17:56 минут на пульт связи пожарно-спасательной част № 114 ПСО № 37 ГКУ Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям" поступило сообщение о пожаре на ул. Степана Разина с. Шигоны, где горела свалка несанкционированного мусора на площади 200 кв. м., об этом сообщили в областном Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

По данным чрезвычайной службы, к месту вызова были направлены силы и средства согласно расписанию выезда муниципального района Шигонский. В тушении участвовали 18 человек, две единицы техники ПСЧ, три единицы техники пожарно-химической станции при Шигонском лесничестве и пять единиц техники сельского поселения Шигоны.

Работало одно звено газодымозащитной службы. Было организовано взаимодействие с администрацией Шигонского района. К ликвидации горения привлекалась тяжелая спецтехника.

По данным ведомства, развитию пожара способствовали сильные порывы ветра. Но благодаря слаженным действиям личного состава в 18:12 пожар удалось локализовать, однако открытое горение было ликвидировано 20 июля в 11:30, а полная ликвидация последствий горения была зафиксирована только 23 июля в 17:00.

Представители чрезвычайной службы уточняют, что погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Представители областного Центра по дела ГО, ПБ и ЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности. В случае возникновения пожара следует звонить по телефонам: "01", "101", или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб "112".