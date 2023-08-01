Самарский стрелок Борис Сдобников завоевал три медали на играх сурдлимпийцев

В Уфе на летних играх сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт" стали известны результаты соревнований по пулевой стрельбе. Самарец Борис Сдобников в составе сборной команды регионов Российской Федерации выиграл три медали.

Борис Сдобников завоевал серебро в мужском турнире в дисциплине "10 метров, пневматический пистолет", а также две бронзы — в дуэте с Юлией Башмаковой из Адыгеи в дисциплине "пневматический пистолет — парные соревнования" и в паре с Софией Афониной из Крыма в дисциплине "пневматический пистолет, 60 выстрелов, парная смешанная, 10 метров".