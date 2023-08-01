Самарский стрелок Борис Сдобников завоевал три медали на играх сурдлимпийцев

В Уфе на летних играх сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт" стали известны результаты соревнований по пулевой стрельбе. Самарец Борис Сдобников в составе сборной команды регионов Российской Федерации выиграл три медали.
Борис Сдобников завоевал серебро в мужском турнире в дисциплине "10 метров, пневматический пистолет", а также две бронзы — в дуэте с Юлией Башмаковой из Адыгеи в дисциплине "пневматический пистолет — парные соревнования" и в паре с Софией Афониной из Крыма в дисциплине "пневматический пистолет, 60 выстрелов, парная смешанная, 10 метров".
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...