Самарец Михаил Седышев подтвердил звание сильнейшего скоростного метателя ножей в России

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В Москве прошли всероссийские соревнования "Звездный турнир" по спортивному метанию ножа. В этом году в соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из 25 регионов России, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.