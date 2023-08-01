Самарец Михаил Седышев подтвердил звание сильнейшего скоростного метателя ножей в России

В Москве прошли всероссийские соревнования "Звездный турнир" по спортивному метанию ножа. В этом году в соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из 25 регионов России, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
Представитель Самарской области Михаил Седышев выиграл четыре награды: три золотые медали на дистанциях 8 метров, 9 метров и в скоростном метании ножа, выполнив норматив мастера спорта России международного класса. В дисциплине "скоростное метание" Михаил установил новый рекорд, набрав 490 баллов и подтвердил звание сильнейшего скоростного метателя России. Четвертую медаль, серебряную, спортсмен завоевал в метании с шести метров.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
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"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...