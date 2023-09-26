С июня по август "Единая Россия" провела свыше шести тысяч открытых тренировок с известными спортсменами, в которых приняли участие более 110 тысяч россиян. Итоги летнего всероссийского спортивного марафона "Сила России" подвели на ВКС с регионами. Спортивные мероприятия состоялись на 3,5 тысячи площадок при участии более чем тысячи НКО. Об этом сообщает сайт партии "Единая Россия" ER.ru.

"Вместе со Всероссийским обществом инвалидов, Всероссийским обществом глухих и Всероссийским обществом слепых провели неделю инклюзивного спорта. Это свыше восьми тысяч участников и 600 тренировок. Делали все это время акцент на работу в военных городках, с семьями участников СВО. Все тренировки пользовалось популярностью. В финальном мероприятии к Дню физкультурника приняли участие более чем девять тысяч человек", - рассказала председатель Центрального совета сторонников "Единой России", зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Лидерами по количеству площадок и масштабу тренировок стали Московская и Свердловская области, Санкт-Петербург. Также в числе лидеров оказались Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Краснодарский край, республики Башкортостан, Коми, Татарстан и Чечня.

"Тренировки были доступными для всех. Участники смогли пообщаться с именитыми атлетами, получить автографы и наставления. Занятия провели двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, трехкратный сурдочемпион мира, дважды призер Сурдлимпиады Данил Иванов, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов, олимпийские триумфаторы Александр Тихонов, Владислав Третьяк, Владимир Бармашов и многие другие. Каждый из них дал возможность прикоснуться к "Силе России" в ее маститых и титулованных проявлениях", - отметил многократный чемпион Олимпийских игр, мира и Европы, 13-кратный чемпион СССР и России, сенатор Александр Карелин.

В Самарской области тренировки от "Единой России" также вызвали неподдельный интерес жителей.

всегда "Более тысячи жителей региона стали участниками мероприятий спортивного марафона, было задействовано 25 основных площадок, на которых прошло более 60 тренировок по волейболу, кекусинкай-каратэ, бегу, самбо, боксу, скандинавской ходьбе, йоге. Мы старались выбирать для тренировок и мастер-классов открытые площадки на свежем воздухе. Радует, что к этим мероприятиям присоединялись жители нашего города, а зрителей было еще больше. Жаркой была борьба на открытом чемпионате Самарской области по пляжному волейболу. А самым ярким событием этого лета стали районные и зональные этапы соревнований "Высший класс" между школьными родительскими командами. В них приняли участие более 10000 жителей региона", - рассказал депутат самарской губернской думы Роман Балтер, региональный координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области.

Спортивные мероприятия состоялись и в новых регионах России, по их итогам 40 детей из Шахтерска выехали на тренировки в Московскую область.

Как сообщил депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков, работа с детьми продолжится, в Шахтерске состоятся мастер-классы по биатлону и хоккею.

"Мы получили множество просьб не закрывать сайт "Силы России", использовать его для проведения аналогичных тренировок. А в феврале организуем зимний спортивный марафон "Сила России". Это будет месяц спорта с акцентом на зимние виды", - сообщила Ольга Занко.