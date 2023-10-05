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Банки Финансы

Банк ДОМ.РФ и Точка запустили совместный проект для малого и среднего бизнеса

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ДОМ.РФ и банк для предпринимателей и предприятий Точка представили инновационный проект в сфере кредитных продуктов для клиентов малого и среднего бизнеса. Этот проект стал первым на российском финансовом рынке.

Фото: ДОМ.РФ

Теперь клиенты Точки могут получить кредиты от Банка ДОМ.РФ онлайн, не покидая интерфейса, с которым они уже знакомы. Не нужно посещать банковские офисы и заполнять бумажные документы.

"Одна из главных задач Банка ДОМ.РФ — оказывать всевозможную помощь и поддержку малому и среднему предпринимательству, делать финансовые продукты максимально удобными, простыми. Стабильное и доступное кредитование обеспечивает не только рост отдельных компаний, но и является драйвером развития целых отраслей экономики. Поэтому мы рады, что можем предоставить доступ к нашим продуктам не только нашим клиентам, но и клиентам наших партнеров, тем самым увеличивая наш вклад в успешное развитие предпринимательства в России", — подчеркнула директор подразделения "Малый и средний бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Клиенты Точки могут получить кредиты от 100 тысяч до 5 миллионов рублей на срок от 6 до 48 месяцев. Рассмотрение заявки может занять от нескольких минут до трех рабочих дней. Условием получения кредита является обслуживание клиента в банке не менее года.

Антон Шкуратов, директор по развитию нового бизнеса в Точке, подчеркнул, что проект с Банком ДОМ.РФ входит в концепцию "Мультибанк", что позволяет клиентам Точки использовать банковские продукты разных банков, не открывая дополнительных счетов. Этот новый подход меняет способ потребления банковских продуктов, предоставляя уникальные предложения в одном месте.

Процесс принятия решения в рамках проекта с Точкой полностью автоматизирован с использованием скоринговых моделей, учитывающих как внешние данные, так и данные по транзакционной активности клиента в Точке.

Согласно заявлениям Романа Евдокимова, вице-президента и директора подразделения кредитных рисков розничного бизнеса Банка ДОМ.РФ, данный новый подход, внедренный в сотрудничестве с Точкой, позволяет оценивать клиентов в полностью автоматическом режиме, без участия сотрудников Банка ДОМ.РФ. Это позволяет клиентам получать решение по своим заявкам в среднем за 3 минуты.

Банк ДОМ.РФ ориентирован на создание полностью автоматизированного процесса кредитования, начиная с момента подачи заявки и заканчивая обслуживанием кредита.

Олег Комлик, директор подразделения "Диджитал" Банка ДОМ.РФ, подчеркнул, что основной упор делается на обеспечение максимальной простоты и удобства для клиентов, предоставляя им возможность получить кредит всего за несколько минут. В рамках проекта с Точкой были поставлены амбициозные цели по срокам, которые были успешно достигнуты благодаря внутренней разработке на основе существующего опыта и технологической базы, имеющейся у Банка ДОМ.РФ. Это также позволило снизить риски и исключить зависимость от внешних подрядчиков.

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