Гандболистки "Лады" обыграли "Черноморочку" — 28:23

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 30 апреля, в Абрау-Дюрсо в четвертьфинале плей-офф Чемпионата России встретились гандболистки "Лады" и "Черноморочка" из Новороссийска.