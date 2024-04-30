Два грузовика и две легковушки столкнулись под Самарой

Во вторник, 30 апреля, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В районе пос. Придорожный столкнулись фура DAF, грузовик Howo, Lada Kalina и Ford Focus.

Как сообщает региональное ГУ МВД, в 13:55 на 5 км самарской обводной дороги водитель Ford не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Lada Kalina. От удара вазовскую легковушку отбросило на грузовик и фуру. В аварии пострадал водитель Lada.

Аварийно-спасательные работы проводили пожарные-спасатели ПСО 46 противопожарной службы Самарской области. Также на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медработники.