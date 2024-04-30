Два грузовика и две легковушки столкнулись под Самарой

Во вторник, 30 апреля, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с четырьмя автомобилями. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
В районе пос. Придорожный столкнулись фура DAF, грузовик Howo, Lada Kalina и Ford Focus.
Как сообщает региональное ГУ МВД, в 13:55 на 5 км самарской обводной дороги водитель Ford не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Lada Kalina. От удара вазовскую легковушку отбросило на грузовик и фуру. В аварии пострадал водитель Lada.
Аварийно-спасательные работы проводили пожарные-спасатели ПСО 46 противопожарной службы Самарской области. Также на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медработники.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!