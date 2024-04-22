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Сбер помог предпринимателю из Самары не стать жертвой мошенников и сохранить 200 тысяч рублей

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Антифрод-система банка выявила подозрительные действия клиента и приостановила банковскую операцию.

Антифрод-система Сбера позволила сохранить 200 тысяч рублей индивидуального предпринимателя из Самарской области. Система банка на основе моделей искусственного интеллекта зафиксировала попытку нетипичной транзакции по счету предпринимателя и заблокировала подозрительный перевод сторонним лицам.

Благодаря оперативным действиям сотрудников службы безопасности Сбера выяснилось, что ранее самарский предприниматель зарегистрировался на одной из платформ для участия в торгах. После этого с ним сразу же связался сторонний менеджер, который утверждал, что нужно срочно оплатить "лицензии" стоимостью 200 тысяч рублей. В момент, когда предприниматель стал переводить мошенникам деньги, антифрод-система Сбера заблокировала операцию, в связи с чем индивидуальный предприниматель обратился в банк - в кратчайшие сроки сотрудники Сбера изучили ситуацию и объяснили блокировку банковской операции.

"Технологии воздействия на сознание людей становятся все более изощренными. Нет гарантий, что клиенты банка не попадутся на эти уловки, но усиленные меры защиты, современные технологии для мониторинга и анализ операций, а также бдительность сотрудников Сбера позволяют эффективно бороться с мошенническими действиями", - отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

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