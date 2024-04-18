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Опрос ВТБ: более половины россиян считают, что человечество вскоре не сможет жить без искусственного интеллекта

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Большинство опрошенных россиян, 67%, уверены в том, что человечество вскоре не сможет обойтись без технологий искусственного интеллекта, при этом 39% опрошенных опасаются, что их профессия будет заменена при помощи ИИ-алгоритмов. Соответствующие выводы содержатся в результатах опроса, проведенного по заказу ВТБ в преддверии технологической конференции Data Fusion. Опрос проводился в возрастных группах от 18 до 60 лет, среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. жителей.

Более всего замещением их компетенций технологиями искусственного интеллекта обеспокоены работники банковской, финансовой сферы (55%), ИТ (45%), торговли и общепита (44%).

Как следует из опроса, технологии искусственного интеллекта вызывают любопытство у 66% опрошенных россиян. 32% опрошенных указали, что испытывают воодушевление при упоминании понятия "искусственный интеллект".

При этом менее половины опрошенных — 48% — смогли верно определить понятие искусственного интеллекта из предложенных определений. Тем не менее только 1% опрошенных сообщили, что не слышали о понятии "искусственного интеллекта".

Страхи пользователей вокруг искусственного интеллекта включают и его возможный выход из-под контроля человека — такой страх имеет порядка 58% респондентов. Почти столько же опрошенных опасаются раскрытия своих личных данных.

Безусловно готовы доверить свою жизнь и здоровье ИИ 8% респондентов. Еще 58% будут готовы, когда увидят, что это надежно работает. Доверить управление своими личными финансами готовы 10% опрошенных. При подтверждении надежности готовы 49% и ещё 15% — если это позволит сэкономить. Для 75% пользователей важно, кто именно оказывает услугу — ИИ или человек.

Опрос ВТБ показал, что 85% респондентов считают, что крупные игроки должны ограничивать возможности продуктов на основе ИИ ради соблюдения этических норм, а 69% участников опроса выразили мнение, что развитие и применение технологий искусственного интеллекта следует ограничивать на законодательном уровне.

Также респондентам были предложены различные герои в кино и литературе, которые могли бы ассоциироваться с образом искусственного интеллекта. Наиболее часто пользователи выбирали такие образы как Терминатор из одноименного фильма в исполнении Арнольда Шварценеггера (28%), а также героя Нео в фильме "Матрица" (23%) и Валли, робота-уборщика из популярного мультфильма (21%). При этом образы героев, выделявшихся, прежде всего, умственными, аналитическими способностями, респонденты ВТБ в основном не выбирали.

Кроме того, участников исследования попросили описать ситуации, как технологии искусственного интеллекта могли бы принести наиболее существенную пользу, а также нанести максимальный вред. В первом случае респонденты отмечали возможности спасения жизней, развитие медицины, науки и образования, скорость принятия решений в критических ситуациях, также отмечалась перспектива замены рутинного и опасного для человека труда.

А среди вариантов потенциального максимального вреда респонденты опроса ВТБ указывали апокалипсис, потерю контроля человека над ИИ и смерть человечества. В чуть меньшей степени респондентов беспокоила возможность вытеснения человека в ряде профессий, использование ИИ мошенниками и деградация населения.

"Рано или поздно технологии машинного обучения будут доминировать в большинстве окружающих нас сервисов. Но живой разум такие технологии никогда не смогут заменить. Они смогут заменить человека в каких-то рутинных процессах, но ключевое отличие человека от робота — это его способность принятия как раз нестандартных решений в нетривиальных ситуациях. Единственной угрозой в использовании технологий искусственного интеллекта, на мой взгляд, может быть только в их необдуманном использовании, когда они смогут приводить к нанесению физического вреда", — сообщил Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.

Опрос респондентов проходил в конце марта — начале апреля 2024 года, в нем приняли участие 1500 россиян среди жителей городов с населением свыше 100 тыс. человек.

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