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Сбер: мошенники усовершенствовали схему оформления займов в микрофинансовых организациях с помощью учетной записи на "Госуслугах"

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мошенники усовершенствовали схему, при реализации которой получают кредиты в микрофинансовых организациях с помощью учётной записи жертвы на "Госуслугах": теперь злоумышленники начали совершать видеозвонки и предъявлять поддельные документы.

Мошенники связываются с жертвами через мессенджер по видеосвязи и представляются сотрудниками полиции, для убедительности предъявляют поддельные удостоверения. Под разными предлогами, которые, как правило, связаны с запугиванием жертвы, злоумышленники узнают у человека пароль для входа в личный кабинет портала "Госуслуги", а также код подтверждения доступа из СМС-сообщения.

Получив возможность доступа к личному кабинету "Госуслуг", мошенники, действуя от имени жертвы, регистрируются на сайтах микрофинансовых организаций, используя функцию "Войти с помощью "Госуслуг", затем оформляют кредит и быстро обналичивают полученные деньги. Жертве остаются долговые обязательства с огромными процентными ставками. Кроме того, персональные данные из личного кабинета "Госуслуг" пострадавшего могут использоваться при реализации других схем мошенничества.

"Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС-сообщений или вводить логин и пароль где бы то ни было по указанию неизвестных лиц. Верный признак мошенничества, если неизвестные представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и по видеосвязи предъявляют удостоверения или другие "подтверждающие" документы. Если мошенники всё-таки завладели вашим личным кабинетом, постарайтесь как можно быстрее восстановить доступ к нему. Максимально оперативно это можно сделать через мобильное приложение СберБанк Онлайн: в строке поиска достаточно ввести слово "Госуслуги", далее выбрать действие: "Регистрация на "Госуслугах", затем подтвердить учётную запись и восстановить пароль", — рассказал заместитель председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Узнать подробности на примере схожей мошеннической схемы можно на портале "Кибрарий".

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