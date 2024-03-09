Сбер поприветствовал полумиллионного посетителя своего павильона на выставке "Россия"

В павильоне Сбера на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Международный женский день приветствовали пятисоттысячного посетителя. Им стала Елена Шутеева из Уссурийска, которая посетила выставку с сыновьями Савелием и Данилой.
Семье подарили колонку SberBoom, футболки с принтами, которые создала нейросеть Сбера Kandinsky, и сертификат на посещение кафе "Мрия". Дети были рады увидеть Сберкота и увлекательно провести день в павильоне Сбера.
Сейчас на площадке проходят дни Дальнего Востока, и на выставке присутствовал глава Дальневосточного банка Сбера Андрей Черкашин. Он пообщался с семьей Шутеевых за чаем с угощениями. Команда Дальневосточного банка также подготовила для семьи небольшой подарок и букет.
Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме "Россия" находится в павильоне №2 ("Робостанция") ВДНХ возле фонтана "Дружба народов". Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00 (понедельник — выходной). Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, лучше заранее записаться на экскурсию на сайте павильона. Узнать больше и записаться на экскурсию можно по ссылке.