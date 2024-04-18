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ПСБ и Социальный фонд России заключили соглашение о сотрудничестве по проектам финансового просвещения

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ и Социальный фонд России заключили соглашение о реализации совместных программ и мероприятий, направленных на развитие финансовой культуры граждан.

Фото: предоставлено ПСБ

Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель СФР Сергей Чирков.

"ПСБ много лет реализует комплексную программу развития финансовой и инвестиционной культуры граждан. Разработанные банком обучающие программы нацелены на формирование правильных моделей финансового поведения людей — наши специалисты используют обширный обучающий инструментарий для различных социальных категорий с учетом их профессиональных и возрастных особенностей. В сотрудничестве с Социальным фондом мы планируем масштабировать наш опыт, реализуя задачу подготовки кадров в сфере финансовой грамотности для работы с гражданами старшего поколения и социально незащищёнными группами населения, которые наиболее уязвимы в вопросах финансовой безопасности. В условиях стремительного развития технологий необходимы специальные программы финансовой грамотности, которые снизят риски этих людей, усилят их защиту от финансовых мошенников и помогут людям старшего возраста безопасно и эффективно управлять своими сбережениями", — сказал Петр Фрадков.

"Соглашение о сотрудничестве между Социальным фондом и ПСБ открывает дополнительные возможности для реализации новых социальных проектов. Достигнутые сегодня договоренности позволят улучшить доступ к финансовым услугам для многих российских граждан. У фонда накоплен значительный опыт по информационной работе с людьми разных возрастов, начиная со школьников и заканчивая старшим поколением. Мы рады участию ПСБ в этой инициативе", — отметил Сергей Чирков.

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