Новикомбанк получил премию за лучшую программу для малого бизнеса в Туле

В Туле состоялся региональный этап конкурса в области предпринимательской деятельности "Золотой Меркурий", генеральным партнером которого выступил Новикомбанк. На торжественной церемонии опорный банк госкорпорации Ростех получил награду в номинации "Лучшая банковская программа для МСП" и вручил участникам конкурса приз "За выдающиеся достижения и личный вклад в развитие социального предпринимательства".

Поддержка сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ) — одно из приоритетных направлений деятельности для Новикомбанка. Банк создает условия для доступного финансирования МСБ, предлагая предпринимателям как собственные программы льготного кредитования, так и навигацию по мерам господдержки. В их числе, в частности, механизм "зонтичного" поручительства Корпорации МСП и промышленная ипотека.

Среди собственных программ поддержки у компаний МСБ, работающих в сфере госзаказа, особенно востребованы "Экспресс-гарантии" и "Кредит на исполнение контракта для МСП". Также Новикомбанк предлагает малому бизнесу и другие удобные продукты. Это, в частности, депозиты с возможностью пополнения и снятия, начисление процентов на неснижаемый остаток на расчетном счете ("НСО с фиксированной ставкой") и возможность организации системы управления ликвидностью предприятия.

Получая награду "Золотой Меркурий" за лучшую банковскую программу для МСП из рук Директора департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития Тульской области Евгении Замятиной Управляющий офиса Новикомбанка в Туле Анжелика Романюк сказала: "Благодарю организаторов конкурса и Тульскую торгово-промышленную палату за высокую оценку нашей программы банка для предприятий МСП. Эту, безусловно, очень ценная для Новикомбанка награда! Ведь она означает, что наша напряженная работа приносит реальную пользу и способствует укреплению промышленного потенциала Тульской области и всей страны".

В свою очередь, представитель Новикомбанка наградила компанию Союз социальных предпринимателей (ССП) за выдающиеся достижения и личный вклад в развитие социального предпринимательства в регионе. Основанный три года назад, Союз стал первой в стране организацией, начавшей оказывать поддержку проектам социального предпринимательства.

Сегодня ССП реализует проекты поддержки семей, воспитывающих особенных детей, проводит обучение тульских социальных предпринимателей, организует мероприятия, которые дают возможность наладить диалог с властью. Анжелика Романюк отметила, что Новикомбанк особенно рад поддержать проекты, приносящие пользу обществу и помогающие решать социальные вопросы граждан, и поблагодарила социальных предпринимателей за самоотверженный труд.

Национальная премия "Золотой Меркурий" более 20 лет присуждается лучшим предприятиям за передовые бизнес-модели и социальную ответственность.