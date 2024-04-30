Анастасия Павлюченкова в паре с Анастасией Поповой вышла в полуфинал турнира в Мадриде

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Во вторник, 30 апреля, в Мадриде самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вместе с Анастасией Поповой выступила в четвертьфинале парного разряда турнира в Мадриде.