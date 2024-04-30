Дмитрий Азаров поздравил сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником

Во вторник, 30 апреля, отмечается День пожарной охраны. С праздником сотрудников службы поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны! От всей души поздравляю вас с 375-летием со дня образования службы. Испокон веков ваш самоотверженный труд пользуется непререкаемым авторитетом, безмерным уважением и искренней благодарностью общества. Работа в пожарной охране требует мужества, отваги, решительности, компетентности, готовности прийти на помощь в любую секунду. Вы смело вступаете в схватку с огненной стихией, часто рискуя собственными жизнями.

От ваших слаженных и профессиональных действий напрямую зависят здоровье и благополучие наших земляков, сохранность жилого фонда, важнейших объектов и окружающей среды.

Благодарю вас за добросовестную службу во благо Самарской области и ее жителей, беззаветное служение своей профессии, добрые дела и настоящие подвиги, которые вы совершаете практически каждый день в борьбе с огнем.

Спасибо ветеранам пожарной охраны, которые передают молодому поколению свой опыт и славные традиции.

Особая признательность сотрудникам службы, которые сегодня работают в зоне СВО и приграничных территориях.

Желаю работникам и ветеранам пожарной охраны крепкого здоровья, благополучия и всего наилучшего!" — сказал глава региона.