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ВТБ привлек технологии искусственного интеллекта для повышения кешбэка

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ВТБ разработал сервис на базе технологий искусственного интеллекта, который при помощи анализа массивов данных выявляет возможные ошибки при маркировке транзакций и начислении соответствующих им кешбэков, позволяя пересматривать их в сторону увеличения, сообщил на конференции Data Fusion Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ. Новый сервис позволит представителям сфер торговли и услуг повышать качество обслуживания и избегать ошибочного снижения кешбэка для клиентов.

На величину начисляемого клиенту кешбэка напрямую влияет МСС-код предприятия, где он совершает покупку товаров или оплату услуг. Если этот код оказывается некорректно отображен в системах банка, пользователь получает меньший кешбэк. Проблема некорректно указанного МСС-кода получила название "мискодинг".

В рамках пилотного проекта созданный в ВТБ сервис анализирует данные об операциях и массивы открытых данных — отзывы покупателей в интернете, информацию о расположении торговых точек и др. Вместе все эти данные позволяют выявлять случаи мискодинга, когда клиент, например, расплачивается в ресторане, а в данные по операции попадает информация, будто он расплатился в продуктовом магазине.

Когда система предполагает, что МСС-код указан некорректно, данные о нем перепроверяются сотрудниками банка и, если ошибка подтверждается, банк инициирует изменение кода на верный.

Действующие правила работы банков с оператором используемых в России карт, Национальной системой платежных карт (НСПК), предусматривают штрафы для банков-эквайеров за некорректно указанные МСС-коды предприятий. Они составляют по 50 000 руб. за выявленный факт мискодинга и по 5 руб. за каждую операцию. Таким образом, в масштабах банка уровня ВТБ речь может идти об издержках в миллионы рублей за квартал. Создание эффективного инструмента для выявления мискодинга позволит банку минимизировать эти издержки.

"Уже на этапе пилотного проекта решение ВТБ выявило случаи мискодинга как минимум в 5% торгово-сервисных предприятиях (ТСП), мы считаем это довольно существенным показателем. Это значит, что наши клиенты-физлица будут получать "правильный" кешбэк, а наши клиенты-юрлица будут уверены в корректности указанных МСС-кодов. Решение полностью готово к промышленному внедрению в банке. Уверен, что успешно протестированный банком и доказавший свою эффективность подход к обнаружению мискодинга может стать рыночным стандартом", — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.

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