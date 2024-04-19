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ПСБ: две третьих потребительских кредитов в Самарской области выдается онлайн

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ПСБ доля потребительских онлайн-кредитов, оформленных жителями Самарской области в 1 квартале 2024 года, превысила 73% от общего объема выдач. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10%.

"Мы видим возрастающий интерес клиентов к быстрым и удобным онлайн-кредитам. Оформить заявку можно как на сайте ПСБ, так и в мобильном приложении, где клиент уже увидит предварительно рассчитанный и одобренный кредит. Помимо этого, здесь также можно заказать необходимые справки, изменить дату платежа, выбрать удобные способы погашения, подать заявление на предоставление "кредитных каникул". Функциональность наших сервисов высоко ценят не только наши клиенты, но и профессиональное сообщество — по итогам 2023 года мобильный банк ПСБ для частных лиц вошел в тройку лучших в России", — отмечает Ольга Грачева, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса Самарского офиса ПСБ.

В ПСБ действуют различные кредитные программы для широкого круга клиентов, в том числе на особых условиях — для врачей, учителей, госслужащих, сотрудников ИТ-отрасли, военных, держателей зарплатных карт.

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