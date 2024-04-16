16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новой владелицей "Земского банка" стала сестра сенатора РФ Кислова Топ-менеджеры Газбанка в кассации отбились от претензий на 1 млрд Сбер поприветствовал полумиллионного посетителя своего павильона на выставке "Россия" Поволжский банк Сбербанка возглавила Наталия Цайтлер Объем вкладов на счетах жителей Самарской области увеличился за год почти на 23%

Банки Финансы

Новой владелицей "Земского банка" стала сестра сенатора РФ Кислова

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Владелицей контрольной доли в уставном капитале ООО "Земский банк" стала Светлана Малахова, родная сестра сенатора РФ от представительного органа Самарской области, бывшего генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Андрея Кислова, пишет kommersant.ru.

По данным ЕГРЮЛ, 12 апреля этого года госпожа Малахова выкупила 51% доли в УК. Остальные 49% уставного капитала принадлежат основателю банка ГК "Криста", экс-депутату Самарской губернской думы Владимиру Симонову.

Светлана Малахова могла выкупить часть доли Владимира Симонова и консолидировать доли, принадлежавшие Олегу Федотову, Арастану Чамбаеву, Алексею Патрикееву и Владимиру Кучаю.

По информации в Kartoteka.ru, Светлане Малаховой принадлежат еще пять действующих компаний, среди которых — Темрюкский судоремонтный завод (Краснодарский край) и ООО "Сити Строй", в котором основная доля УК (65,9%) принадлежит Ивану Аветисяну, сыну Владимира Аветисяна, еще 29,6% владеет Александр Розенцвайг.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5