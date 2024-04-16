Новой владелицей "Земского банка" стала сестра сенатора РФ Кислова

Владелицей контрольной доли в уставном капитале ООО "Земский банк" стала Светлана Малахова, родная сестра сенатора РФ от представительного органа Самарской области, бывшего генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Самара" Андрея Кислова, пишет kommersant.ru.

По данным ЕГРЮЛ, 12 апреля этого года госпожа Малахова выкупила 51% доли в УК. Остальные 49% уставного капитала принадлежат основателю банка ГК "Криста", экс-депутату Самарской губернской думы Владимиру Симонову.

Светлана Малахова могла выкупить часть доли Владимира Симонова и консолидировать доли, принадлежавшие Олегу Федотову, Арастану Чамбаеву, Алексею Патрикееву и Владимиру Кучаю.

По информации в Kartoteka.ru, Светлане Малаховой принадлежат еще пять действующих компаний, среди которых — Темрюкский судоремонтный завод (Краснодарский край) и ООО "Сити Строй", в котором основная доля УК (65,9%) принадлежит Ивану Аветисяну, сыну Владимира Аветисяна, еще 29,6% владеет Александр Розенцвайг.