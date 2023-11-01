В суд передано уголовное дело мигранта, напавшего на самарца якобы из-за конфликта детей

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ, п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ, п. "а, г" ч. 2 ст. 115 УК РФ.
По версии следствия, 20 февраля 2023 г. вечером обвиняемый, находясь в общественном месте, избил жителя Самары в присутствии супруги и ребенка, причинив мужчине повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.
Поводом для произошедшего послужило ошибочное мнение обвиняемого о конфликте якобы произошедшем между его младшей сестрой и несовершеннолетним сыном потерпевшего.
Кроме того, обвиняемый нанес несколько ударов случайному очевидцу произошедшего, предпринявшему попытку защитить семейную пару от незаконных посягательств.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".