Ночью в центре Самары обгорели два автомобиля

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В четверг, 9 ноября, в 2:03 в чрезвычайную службу поступило сообщение о возгорании машин недалеко от дома №230 на ул. Чапаевской в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.