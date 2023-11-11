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Преступления Происшествия

В Отрадном заведено уголовное дело на водителя без прав из-за повторного вождения в нетрезвом виде

ОТРАДНЫЙ. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время несения службы в Отрадном инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Lifan, водитель которого, заметив патрульный автомобиль, припарковался на обочине, заглушил автомобиль, перелез на заднее сиденье и вышел на улицу.

Водитель попытался скрыться, но после непродолжительной погони полицейские задержали его и предложили предъявить водительское удостоверение или документы удостоверяющие личность. Мужчина категорически отказался, повел себя агрессивно.

Инспекторы, соблюдая меры безопасности, задержали водителя и законно применили к нему физическую силу и специальные средства.

Полицейские у задержанного выявили признаки опьянения, установили личность правонарушителя, и предложили местному 24-летнего жителю не имеющему права управления транспортными средствами, пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На что мужчина ответил категорическим отказом.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении и был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

В настоящее время в отношении ранее судимого, в том числе и за незаконный оборот наркотических веществ, задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ "Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления". 

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