В Отрадном заведено уголовное дело на водителя без прав из-за повторного вождения в нетрезвом виде

Во время несения службы в Отрадном инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль Lifan, водитель которого, заметив патрульный автомобиль, припарковался на обочине, заглушил автомобиль, перелез на заднее сиденье и вышел на улицу.
Водитель попытался скрыться, но после непродолжительной погони полицейские задержали его и предложили предъявить водительское удостоверение или документы удостоверяющие личность. Мужчина категорически отказался, повел себя агрессивно.
Инспекторы, соблюдая меры безопасности, задержали водителя и законно применили к нему физическую силу и специальные средства.
Полицейские у задержанного выявили признаки опьянения, установили личность правонарушителя, и предложили местному 24-летнего жителю не имеющему права управления транспортными средствами, пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. На что мужчина ответил категорическим отказом.
Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении и был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.
В настоящее время в отношении ранее судимого, в том числе и за незаконный оборот наркотических веществ, задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ "Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления".
Последние комментарии
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно