При поддержке "Тольяттиазота" открылась выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья

В Тольятти открылась выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в инклюзивной группе Дворца творчества детей и молодежи. Проект учреждения "Арт-пространство — волшебный мир развития", направленный на социализацию детей, получил поддержку ТОАЗа в рамках конкурса "Химия добра".

Работы может увидеть любой желающий. Выставка проходит в детской художественной школе имени И. Е. Репина г. о. Тольятти.

Концепция проекта включает обучение станковой живописи и графике. В группе занимается 15 детей с ограниченными возможностями. На грантовые средства Дворец творчества приобрел для занятий специальные мольберты и необходимые расходные материалы.

Арт-терапия способствует преодолению коммуникативных барьеров и психологических защит, а также раскрывает творческий потенциал детей. С помощью занятий изобразительным искусством и прикладной деятельности они адаптируются в обществе и повышают уровень развития внимания, памяти и мышления.

Проект "Арт-пространство — волшебный мир развития" не только получил поддержку "Тольяттиазота", но и вышел на всероссийский уровень. Он попал в десятку лучших в федеральном конкурсе "Россия — страна возможностей".

"Работа с детьми с ограниченными возможностями требует деликатности и создания особой атмосферы не только для творчества, но и для общения. Мы рады, что преподаватели Дворца творчества смогли найти нужный подход к каждому ребенку и научить их основным приемам работы с различными материалами. Поддержка ТОАЗа стала для тольяттинских педагогов началом к большому пути — выходу их важного общественного проекта на федеральный уровень", — отметила директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.