При поддержке "Тольяттиазота" открылась выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья

В Тольятти открылась выставка работ детей с ограниченными возможностями здоровья, которые занимаются в инклюзивной группе Дворца творчества детей и молодежи. Проект учреждения "Арт-пространство — волшебный мир развития", направленный на социализацию детей, получил поддержку ТОАЗа в рамках конкурса "Химия добра".
Работы может увидеть любой желающий. Выставка проходит в детской художественной школе имени И. Е. Репина г. о. Тольятти.
Концепция проекта включает обучение станковой живописи и графике. В группе занимается 15 детей с ограниченными возможностями. На грантовые средства Дворец творчества приобрел для занятий специальные мольберты и необходимые расходные материалы.
Арт-терапия способствует преодолению коммуникативных барьеров и психологических защит, а также раскрывает творческий потенциал детей. С помощью занятий изобразительным искусством и прикладной деятельности они адаптируются в обществе и повышают уровень развития внимания, памяти и мышления.
Проект "Арт-пространство — волшебный мир развития" не только получил поддержку "Тольяттиазота", но и вышел на всероссийский уровень. Он попал в десятку лучших в федеральном конкурсе "Россия — страна возможностей".
"Работа с детьми с ограниченными возможностями требует деликатности и создания особой атмосферы не только для творчества, но и для общения. Мы рады, что преподаватели Дворца творчества смогли найти нужный подход к каждому ребенку и научить их основным приемам работы с различными материалами. Поддержка ТОАЗа стала для тольяттинских педагогов началом к большому пути — выходу их важного общественного проекта на федеральный уровень", — отметила директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?