Под Самарой 10 человек спасли при тушении пожара в Южном Городе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 30 ноября, примерно в 15:09, начался пожар в доме № 5 на ул. Д. Донского в мкр. Южный Город-2 в Волжском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.