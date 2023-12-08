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Губернатор Власть и политика

Губернатор Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров провел прямую линию, во время которой ответил на вопросы жителей Самарской области. Всего поступило порядка 4 тысяч обращений – сообщений и звонков. Из них значительная часть касалась работы общественного транспорта в региональной столице.

"52 автобус очень долго приходится ждать, а маршрут единственный. В час пик — не протолкнуться. Просьба от всех жителей пустить больше транспорта", – написали самарцы.

"У нас огромные проблемы с транспортом, 63 и 36 маршруты постоянно сходят с линии. Замены автобусам не дают, нам нормально нет возможности ни выехать с поселка ни домой вернуться", — пожаловались жители поселка Рубежный.

Сотрудники самарского завода "Металлург" сообщили об отсутствии общественного транспорта на маршрутах 89 и 397 в вечернее время: "Вот уже полгода нельзя уехать по выходным с завода металлурга после 20 часов в сторону Московского шоссе, а с осени так и в будни невозможно уехать".

Жители Куйбышевского района Самары попросили организовать для микрорайона Волгарь отдельный автобусный маршрут, а также наладить интервалы движения автобуса 5Д.

Дмитрий Азаров во время телеэфира отметил, что и ему поступает большое количество обращений от самарцев по поводу работы муниципального общественного транспорта. Это происходит несмотря на то, что благодаря поддержке регионального правительства за последние годы муниципалитетам Самарской области, в большей степени — в Самару, за последние годы было передано порядка 340 единиц транспорта.

"Мы концентрируем внимание на этом вопросе, привлекая средства из федерального бюджета и регионального, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — В ближайшие месяцы мы еще 210 автобусов передадим муниципалитетам, приобретем благодаря федеральной поддержке. Мне хотелось бы, чтобы и муниципальные власти, понимая свою ответственность, концентрировали усилия на этом вопросе, если он становится первостепенным. Мы готовы помогать в решении этих вопросов, выделять средства из регионального бюджета, добиваться федеральной поддержки, но только в том случае, если муниципальные власти предпринимают усилия".

Губернатор пригласил к разговору главу Самары Елену Лапушкину. Дмитрий Азаров поручил ей в ближайшие 3-4 дня провести встречи с людьми в Куйбышевском, Красноглинском, Железнодорожном районе города.

"Если такое количество людей беспокоит работа общественного транспорта, проведите личные встречи с приглашением перевозчиков, сотрудников департамента транспорта. Обещаю, что направлю представителей министерства транспорта региона. Давайте мы информацию из первых рук получим и будем справляться с этой задачей", — поручил губернатор.

Отдельно был затронут вопрос ремонта улицы Дачной. Глава Самары пояснила, что планировалась реконструкция улицы с расширением проезжей части до 4 полос. Однако выяснилось, что большую сложность представляет перенос газопровода и сетей водоснабжения, а также связи. Поэтому Дачная будет капитально отремонтирована.

Проектированием займутся уже в ближайшее время, чтобы уже в следующем году приступить к работам. Такое поручение во время телеэфира дал Дмитрий Азаров Елене Лапушкиной: "Необходимо ускорить проектирование и постараться в следующем году приступить к работам в оптимальные сроки".

Глава региона также поинтересовался у главы областной столицы о ходе строительства улицы XX Партсъезда. "Работы немного затянулись из-за перевода земель из частной собственности в муниципальную. Сейчас все технические вопросы решены, работы уже ведутся", — пояснила Елена Лапушкина в прямом телеэфире.

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