Семь человек спасены на пожаре на ул. Маяковского в Самаре

В пятницу, 5 января, в 5:52 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Маяковского в Самаре, об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Прибывшие на место вызова пожарные установили, что там происходит пожар в частном доме на площади 120 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 52 человека и 12 единиц техники.

В 7:25 пожар был полностью ликвидирован.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что огнеборцами было спасено семь человек, двое из которых дети.

Погибших и пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить дознавателям.