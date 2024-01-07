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Компания Фрост в 2023 году провела модернизацию собственных цехов

ТОЛЬЯТТИ. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Производитель автомобильных климатических систем — тольяттинская компания "Фрост" в 2023 году провела модернизацию собственных цехов и увеличила вдвое объемы выпускаемой продукции. Останавливаться на достигнутом производитель автокомпонентов не планирует.

Роботы на производстве ООО "Фрост" на территории бывшего ПТО Роботы на производстве ООО "Фрост" на территории бывшего ПТО
Фото: предоставлено ООО "Фрост"

Этот успешный проект был реализован совместно с АВТОВАЗОМ и его индустриальным парком (ИПА) как часть стратегии импортозамещения, которую после прихода новой команды управленцев выбрал для себя автозавод.

Как отметил генеральный директор АВТОВАЗа Максим Соколов, сегодня автопроизводителей и поставщиков компонентов можно сравнить с сообщающимися сосудами.

"От наших объемов производства зависит будущее национальной автокомпонентной индустрии. И наоборот — без локальных компонентов Россия просто лишится своей автомобильной промышленности. Так, например, от стабильной работы АВТОВАЗа зависит финансово-экономическое положение 1650 поставщиков компонентов, сырья и материалов с численностью работников около 500 тысяч человек".

Взаимовыгодное сотрудничество

Чтобы соответствовать высоким требованиям, которые АВТОВАЗ предъявляет к новому пулу поставщиков комплектующих, компания "Фрост" в конце 2022 года запустило модернизацию и расширение собственного производства, размещенного на территориях индустриального парка АВТОВАЗа. Перед командой "Фроста" стояло сразу несколько масштабных целей. И все они требовали практически одновременного исполнения. Надо было не только установить в цехах современное оборудование, произвести его отладку и настройку, но и в максимально короткие сроки запустить производство так необходимых автозаводу комплектующих. Весь процесс должен быть завершен к началу весны 2023 года. Выполнение поставленных задач было делом не простым. Но для тольяттинской команды они стали вызовом собственному профессионализму. Тем более что "Фрост" получил поддержку и помощь от главного заказчика — АВТОВАЗа.

Вышли на запланированные мощности

С поставленными задачами справились. С момента заключения долгосрочного договора с АВТОВАЗом до поставок первой серийной продукции из цехов "Фроста" прошло всего два месяца. В 2023 году проект успешно вышел на запланированные мощности, тем самым обеспечив бесперебойную работу вазовского конвейера в течение всего года. После запуска нового оборудования и автоматизации многих рабочих процессов "Фрост" смог себе позволить перейти из аврального трехсменного режима работы на штатную "двухсменку".

Лазерные технологии ООО "Фрост"

"После того, как западные производители автомобилей закрыли свои заводы и ушли из России, многие отечественные поставщики автокомпонентов остались без работы с весьма смутными перспективами на будущее. Волжский автозавод благодаря своей стратегии импортозамещения позволил нашей компании не только уверенно строить планы на завтрашний день, но и активно развивать собственное производство, вкладывая средства в новое оборудование. Современные технологии позволяют качественно повысить производительность труда. Теперь мы можем оптимистично смотреть в будущее, потому что видим, что цели компании совпадают с целями АВТОВАЗа и индустриального парка", — пояснил финансовый директор ООО "Фрост" Александр Масягин.

Еще один наглядный пример успешного сотрудничества — взаимодействие компании "Фрост" с индустриальным парком АВТОВАЗ. Их производство базируется на территории ИПА и занимает более 12 тысяч квадратных метров. Компания не только минимизирует свои расходы на логистику (ведь индустриальный парк располагается в непосредственной близости от основной площадки завода), но и пользуется всевозможными ресурсами своего арендодателя: от объемов электроэнергии в производственных масштабах до охраны и подъездных путей для крупногабаритного транспорта.

"На данный момент это самая оснащенная и удобная промышленная площадка в Тольятти, доступная не только для запуска нового производства. Производственные, складские и административные помещения индустриального парка соответствуют всем строительным, пожарным и экологическим нормам. Важно, что в случае необходимости не возникает проблем с расширением производства. Арендные мощности ИПА превышают 170 тысяч квадратных метров, и парк динамично развивается", — отметил Александр Масягин.

Сегодня резидентами парка стали 32 компании, на которых работает более 3 тысяч человек. И каждый год число резидентов только увеличивается. Часть из них является поставщиками АО "АВТОВАЗ" или их деятельность связана с автопромом, другие специализируются в различных видах производственной сферы бизнеса. Поэтому еще одним из преимуществ размещения в индустриальном парке является возможность установления развитых кооперационных связей между компаниями-резидентами, позволяющая им в краткие сроки реализовывать самые сложные проекты по созданию экспортноориентированных и импортозамещающих технологий, товаров и услуг.

В планах "Фроста" на новый 2024 год — продолжить планомерную работу по развитию высокотехнологичного производства, внедрение инновационных разработок для повышения качества продукции, чтобы в штатном режиме обеспечивать необходимыми комплектующими АВТОВАЗ, который планирует увеличить производственный план в наступающем году до 500 тысяч автомобилей.

Дмитрий Дьячков, директор Индустриального парка "АВТОВАЗ":

— В условиях современного рынка и ухода из России компаний недружественных стран возникла потребность в развитии собственных производственных мощностей, дизайнерских и конструкторских компетенций, стартапов. ИПА, как технически оснащенная площадка, готов предоставить площади и инфраструктуру для размещения и развития высокотехнологичных производств, стать базой для развития проектов в любых областях производства и выпуска продукции, востребованной промышленностью страны.

Александр Масягин, финансовый директор ООО "Фрост":

— Иностранные компании, кто ушел с российского рынка, закрыв свои предприятия или отказавшись поставлять свою продукцию российским автопроизводителям, наверняка рассчитывали в будущем вернуться. Уверен, их решения — это политическая конъюнктура. Очень скоро они попытаются вернуть упущенное. Задача российских производителей, в том числе и нашей компании, — не допустить легкого возвращения наших конкурентов.

ООО "Фрост" почти три десятилетия занимается производством компонентов для кондиционеров и отопителей для нужд автопрома. На ее счету не только оборудование для автомобилей, которые потоком сходили с конвейеров автопроизводителей. Инженеры "Фроста" занимались и уникальными разработками. В том числе специализированных климатических систем для спецтранспорта и комплектующих сегмента премиум-класса "АУРУС".

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