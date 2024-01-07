Производитель автомобильных климатических систем — тольяттинская компания "Фрост" в 2023 году провела модернизацию собственных цехов и увеличила вдвое объемы выпускаемой продукции. Останавливаться на достигнутом производитель автокомпонентов не планирует.

Этот успешный проект был реализован совместно с АВТОВАЗОМ и его индустриальным парком (ИПА) как часть стратегии импортозамещения, которую после прихода новой команды управленцев выбрал для себя автозавод.

Как отметил генеральный директор АВТОВАЗа Максим Соколов, сегодня автопроизводителей и поставщиков компонентов можно сравнить с сообщающимися сосудами.

"От наших объемов производства зависит будущее национальной автокомпонентной индустрии. И наоборот — без локальных компонентов Россия просто лишится своей автомобильной промышленности. Так, например, от стабильной работы АВТОВАЗа зависит финансово-экономическое положение 1650 поставщиков компонентов, сырья и материалов с численностью работников около 500 тысяч человек".

Взаимовыгодное сотрудничество

Чтобы соответствовать высоким требованиям, которые АВТОВАЗ предъявляет к новому пулу поставщиков комплектующих, компания "Фрост" в конце 2022 года запустило модернизацию и расширение собственного производства, размещенного на территориях индустриального парка АВТОВАЗа. Перед командой "Фроста" стояло сразу несколько масштабных целей. И все они требовали практически одновременного исполнения. Надо было не только установить в цехах современное оборудование, произвести его отладку и настройку, но и в максимально короткие сроки запустить производство так необходимых автозаводу комплектующих. Весь процесс должен быть завершен к началу весны 2023 года. Выполнение поставленных задач было делом не простым. Но для тольяттинской команды они стали вызовом собственному профессионализму. Тем более что "Фрост" получил поддержку и помощь от главного заказчика — АВТОВАЗа.

Вышли на запланированные мощности

С поставленными задачами справились. С момента заключения долгосрочного договора с АВТОВАЗом до поставок первой серийной продукции из цехов "Фроста" прошло всего два месяца. В 2023 году проект успешно вышел на запланированные мощности, тем самым обеспечив бесперебойную работу вазовского конвейера в течение всего года. После запуска нового оборудования и автоматизации многих рабочих процессов "Фрост" смог себе позволить перейти из аврального трехсменного режима работы на штатную "двухсменку".

Лазерные технологии ООО "Фрост"

"После того, как западные производители автомобилей закрыли свои заводы и ушли из России, многие отечественные поставщики автокомпонентов остались без работы с весьма смутными перспективами на будущее. Волжский автозавод благодаря своей стратегии импортозамещения позволил нашей компании не только уверенно строить планы на завтрашний день, но и активно развивать собственное производство, вкладывая средства в новое оборудование. Современные технологии позволяют качественно повысить производительность труда. Теперь мы можем оптимистично смотреть в будущее, потому что видим, что цели компании совпадают с целями АВТОВАЗа и индустриального парка", — пояснил финансовый директор ООО "Фрост" Александр Масягин.

Еще один наглядный пример успешного сотрудничества — взаимодействие компании "Фрост" с индустриальным парком АВТОВАЗ. Их производство базируется на территории ИПА и занимает более 12 тысяч квадратных метров. Компания не только минимизирует свои расходы на логистику (ведь индустриальный парк располагается в непосредственной близости от основной площадки завода), но и пользуется всевозможными ресурсами своего арендодателя: от объемов электроэнергии в производственных масштабах до охраны и подъездных путей для крупногабаритного транспорта.

"На данный момент это самая оснащенная и удобная промышленная площадка в Тольятти, доступная не только для запуска нового производства. Производственные, складские и административные помещения индустриального парка соответствуют всем строительным, пожарным и экологическим нормам. Важно, что в случае необходимости не возникает проблем с расширением производства. Арендные мощности ИПА превышают 170 тысяч квадратных метров, и парк динамично развивается", — отметил Александр Масягин.

Сегодня резидентами парка стали 32 компании, на которых работает более 3 тысяч человек. И каждый год число резидентов только увеличивается. Часть из них является поставщиками АО "АВТОВАЗ" или их деятельность связана с автопромом, другие специализируются в различных видах производственной сферы бизнеса. Поэтому еще одним из преимуществ размещения в индустриальном парке является возможность установления развитых кооперационных связей между компаниями-резидентами, позволяющая им в краткие сроки реализовывать самые сложные проекты по созданию экспортноориентированных и импортозамещающих технологий, товаров и услуг.

В планах "Фроста" на новый 2024 год — продолжить планомерную работу по развитию высокотехнологичного производства, внедрение инновационных разработок для повышения качества продукции, чтобы в штатном режиме обеспечивать необходимыми комплектующими АВТОВАЗ, который планирует увеличить производственный план в наступающем году до 500 тысяч автомобилей.

Дмитрий Дьячков, директор Индустриального парка "АВТОВАЗ":

— В условиях современного рынка и ухода из России компаний недружественных стран возникла потребность в развитии собственных производственных мощностей, дизайнерских и конструкторских компетенций, стартапов. ИПА, как технически оснащенная площадка, готов предоставить площади и инфраструктуру для размещения и развития высокотехнологичных производств, стать базой для развития проектов в любых областях производства и выпуска продукции, востребованной промышленностью страны.

Александр Масягин, финансовый директор ООО "Фрост":

— Иностранные компании, кто ушел с российского рынка, закрыв свои предприятия или отказавшись поставлять свою продукцию российским автопроизводителям, наверняка рассчитывали в будущем вернуться. Уверен, их решения — это политическая конъюнктура. Очень скоро они попытаются вернуть упущенное. Задача российских производителей, в том числе и нашей компании, — не допустить легкого возвращения наших конкурентов.