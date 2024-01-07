Компания "СЛТ Аква" демонстрирует пример устойчивого развития даже в условиях глобальных экономических ограничений. Это успешная российская компания по производству полипропиленовых трубопроводных систем для водоснабжения, отопления и водоотведения, а также один из лидеров рынка в сегменте трубопроводных систем для пожаротушения.

В 2016 году "СЛТ Аква" открыла завод на территории индустриального парка "Тольяттисинтез", начав с производства полипропиленовых труб и фитингов для систем водоснабжения, отопления, и к 2023 году прошла большой путь становления, расширив свою номенклатуру до производства трубопроводных систем для пожаротушения. Сегодня производственные мощности компании позволяют выпускать более 13 000 тонн готовой продукции в год. Компания постоянно работает над развитием продуктовой линейки, ориентируясь на потребности рынка, и предлагает технические решения, которые обеспечивают безопасность и комфорт жизни людей, а также надежность эксплуатации и простоту монтажа. Основные линейки продукции завода — это полипропиленовые трубопроводные системы для водоснабжения, отопления (SLT AQUA) и пожаротушения (SLT BLOCKFIRE). В 2023 году было запущено производство трубопроводных систем для канализации под брендом SLT AQUASEPT, которые сразу же вызвали интерес профессионального сообщества благодаря качеству. О том, как предприятию удалось в условиях многочисленных экономических ограничений развиваться и наращивать производство, "Итогам года" рассказали генеральный директор компании "СЛТ Аква" Михаил Товмасян и его заместитель, курирующий производственные вопросы, — Георгий Кравченко.

Михаил Товмасян, генеральный директор компании "СЛТ Аква":

— Михаил, что вы считаете секретом устойчивого развития бизнеса в условиях неопределенности?

— Пожалуй, главным фактором развития бизнеса является философия нашей компании, в основе которой лежит команда как ключевой актив, клиентоориентированность, профессионализм и ответственность за продукт, который мы предлагаем рынку.

Для наших сотрудников мы создаем условия, в которых каждый может раскрыть свои таланты, самореализоваться, непрерывно развиваться.

Нашим клиентам мы стремимся предоставить комплексное решение, которое отличается качеством и надежностью, простотой и удобством, технологичностью и инновационностью.

Мы с большой ответственностью относимся к нашему продукту, поскольку от него зависит комфорт и безопасность условий жизни людей. Мы стремимся развивать культуру взаимоотношений и профессиональный подход в отрасли.

Последние несколько лет принесли нам колоссальный опыт работы в условиях неопределенности. Кто-то воспринимает ограничения как непреодолимые обстоятельства, а мы воспринимаем эту ситуацию как условия для возможного развития.

— Какие проекты были реализованы в этом году? Как они повлияли на развитие предприятия?

— Мы реализовали проекты самого разного профиля. Помимо поставок на объекты жилой и коммерческой недвижимости, в этом году было много поставок на объекты социального, культурного, спортивного назначения, а также здравоохранения. Кроме того, наблюдался повышенный спрос на нашу продукцию со стороны промышленных предприятий.

Каждый проект по-своему уникален. Мы постоянно изучаем, насколько наши решения отвечают потребностям проекта. Этот подход позволяет совершенствовать продуктовую линейку, предлагать рынку новые современные решения.

Зачастую мы сопровождаем проект от стадии проектирования до стадии ввода в эксплуатацию. Надежность трубопроводной системы во многом зависит от качества монтажных работ. В связи с этим мы предлагаем нашим заказчикам опцию обучения монтажного персонала с проведением практических занятий. Прошедшие обучение специалисты получают сертификат, разрешающий работу с нашей продукцией.

Георгий Кравченко, заместитель генерального директора компании "СЛТ Аква":

— Георгий, компания большое внимание уделяет команде. Скажите, пожалуйста, как удается находить квалифицированный персонал для производства?

— Прежде всего, мы предприятие Самарской области, и мы стремимся привлекать к нам на предприятие профессионалов нашего региона. Компания уже давно себя зарекомендовала не только как производитель, но и как HR-бренд. Для нас команда — это наша история успеха, и компания выросла благодаря усилиям наших сотрудников. У нас налажена работа по поиску квалифицированных специалистов через различные каналы поиска, в том числе мы взаимодействуем с высшими учебными заведениями, стремимся заинтересовать работой у нас студентов и выпускников вузов и учреждений профтехобразования. Наша компания много раз была отмечена как ориентированная на системную работу с высшими учебными заведениями. Существует возможность познакомиться с потенциальными кандидатами на специализированных выставках и конференциях.

Как часть производственной культуры мы активно поддерживаем занятия спортом и здоровый образ жизни наших сотрудников: оборудовали зал со спортивным инвентарем, арендуем игровое поле для игры в футбол и волейбол, часто проводим совместные спортивные мероприятия со студентами.

— Какие планы у компании относительно расширения производства и персонала? Работают ли на предприятии молодые специалисты и что нужно, чтобы стать частью вашей команды?

— В связи с выводом на рынок новых линеек выпускаемой нами продукции, выходом на новые рынки сбыта и ростом узнаваемости нашего бренда, мы ежегодно расширяем свои производственные мощности. Приобретаем технологическое и вспомогательное оборудование, различную технику, оснастку и инструмент для организации новых рабочих мест и участков, и поэтому мы регулярно испытываем потребность в новых сотрудниках и устанавливаем высокие требования к кандидатам. Мы ценим в сотрудниках технические знания, проактивность, хорошие аналитические навыки и желание развиваться.

При этом мы рады и выпускникам вузов и ссузов, готовы брать к себе талантливых выпускников, обеспечить их чуткими и опытными наставниками, стать для них первым рабочим местом в карьере, дав возможность стабильно зарабатывать, развиваться.

Решив стать частью нашей команды, необходимо пройти собеседование непосредственно на рабочем месте, познакомившись с рабочими процессами, условиями труда и коллективом во время собеседования. Такой формат собеседования позволяет быть нам максимально эффективными. Вакансии нашей компании мы публикуем на общедоступных ресурсах и на нашем сайте.