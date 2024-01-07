Сергей Лекторович: "Это был год новых смыслов и идей"

Сегодня Группа компаний "Инновационные Системы Пожаробезопасности" ("ИСП") прочно обосновалась в пятерке лидеров среди российских производителей, выпускающих системы газового пожаротушения.

Собственная разработка компании — модуль пожаротушения "Заря" — на данный момент занимает 80% рынка в своей нише и фактически стал синонимом для целого класса подвесных систем борьбы с огнем. Продукция резидента технопарка "Жигулевская долина" хорошо известна в 10 странах мира, включая новый зимовочный комплекс "Восток" в Антарктиде. Им доверяют безопасность имущества и жизни людей такие серьезные компании, как Сбербанк, Роснефть, Мегафон, РЖД и другие лидеры рынка.

Хотя, как рассказал основатель компании Сергей Лекторович, 14 лет назад история "ИСП" начиналась с гаражных экспериментов. Именно там были собраны первые прототипы знаменитого сейчас модуля "Заря". Затем было производство на арендованных площадях в Учебном центре ВАЗа, которые постоянно приходилось расширять за счет появления все новых цехов.

Расширили производство

В 2022 году компания приобрела новое производственное здание площадью более 2100 кв. м. За 2023 год оно полностью преобразилось. Расширился парк современных станков. Модернизированы испытательные стенды. Запущены линии для производства собственных комплектующих и новой продукции: форсунок, толкателей, КСИД. Как результат, мощность производства за год выросла почти на 30% — до 1000 модулей в месяц.

Все цепочки производства и продаж соединены с помощью цифровой экосистемы. Процессы интегрированы с мессенджерами и онлайн-сервисами. Клиенты и менеджеры получают уведомления по всем этапам производства в режиме реального времени.

При этом на производстве выстроена система ISP FIRST, в основе которой двойной контроль и строжайший регламент испытаний оборудования. За ориентир взяты стандарты авиастроительной отрасли как одной из самых безопасных. В процессе производства модули проходят более 60 точек контроля по 200 параметрам и 4 вида обязательных испытаний.

"Император" встал в строй

В начале 2023 года ГК "ИСП" запустила производство новых модулей газового пожаротушения "Император" напольного исполнения.

Сама технология существует уже давно, для мирового и российского рынка — это знакомый и понятный продукт. Но тольяттинский производитель и здесь пошел своим путем. И речь не только о невероятном непривычном для рынка дизайне. МГП "Император" полностью российский продукт, производимый из отечественных материалов и комплектующих. Запорно-пусковое устройство является собственной разработкой конструкторского отдела компании, созданной на основе лучших мировых практик. Это позволяет гарантировать надежность системы.

Также "ИСП" первыми в отрасли применили и облегченные баллоны из высокопрочного алюминиевого сплава с высокой коррозийной стойкостью. С МГП "Император" тольяттинская компания расширила свои возможности по защите объектов и ценного имущества.

Открытие представительства в Казахстане

Продукция "ИСП" уже хорошо известна в Казахстане. Технические решения компании применяются для защиты правительственных и коммерческих, социальных и промышленных объектов в самых разных отраслях. Чтобы упростить взаимодействие тольяттинской компании и ее клиентов, было принято решение об открытии эксклюзивного представительства. Основными задачами нового офиса станут оперативное реагирование на запросы и тенденции рынка пожарной безопасности республики и обеспечение максимально высокого уровня оказания услуг. Открытие представительства состоялось в рамках стратегии планомерного развития ГК и расширения ее присутствия на перспективных рынках.

Сергей Лекторович, основатель и владелец ГК "ИСП":

— Для нашей компании это был динамичный год. Мы запустили целую серию новых продуктов, открыли новое направление работы. Показали значительный рост по всем основным показателям, особенно с точки зрения продаж. Одновременно это был непростой и трансформационный год. Мы столкнулись с таким количеством заказов, что пришлось отойти от нашего стандарта "отгрузка за 10 дней" и буквально на ходу расширять производство. Это был титанический труд для всей команды, но в итоге мы входим в 2024 год еще более сильными и уверенными. В 2 раза расширили участок мехобработки, усовершенствовали технологические процессы, переналадили логистические цепочки поставок, увеличили штат сотрудников. Это был год новых смыслов и идей. Мы очень много делали для себя впервые. Впервые начали проводить открытые экскурсии для топ-менеджеров, собственников бизнеса, журналистов и представителей власти. Ввели новую традицию Семейного дня открытых дверей. Провели масштабный образовательный семинар для проектировщиков и еще много всего. И конечно, это был год активной работы над развитием отечественной отрасли пожарной безопасности. Вместе с командой мы продолжаем задавать новые стандарты, защищаем жизни и зажигаем сердца!