Безымянка может стать одной из точек роста Самары

Комплексное развитие территорий даст толчок к обновлению городской инфраструктуры и поможет решить накопившиеся глобальные проблемы.

Комплексное развитие городских территорий невозможно без транспортной инфраструктуры. В Самаре в конце 2023 года в общественном пространстве активно обсуждалась тема строительства станции "Театральная" и дальнейшего развития метрополитена в Самаре. В областной столице метро начали строить более 40 лет назад и до сегодняшнего момента не завершили даже первую ветку. "Театральная" — одиннадцатая, конечная станция первой линии самарского метрополитена. С завершением ее строительства в Самаре наконец-то вместо трех огромных котлованов в центральной части города будут новые современные благоустроенные территории. Благодаря строительству камеры съездов и оборотных тупиков станция метро "Алабинская" начнет работать в полном режиме, по двухпутной схеме, в связи с чем интервал между поездами сократится в два раза и составит порядка 4 минут. И конечно же, при строительстве станции "Театральная" будут расселены жители ветхих и аварийных домов в зоне строительства, существенно повысится доступность центральной части Самары для жителей Безымянки.

Комплексное развитие территорий самарской Безымянки, ввиду своего особого расположения связывающей центральные районы областной столицы с индустриальными, может разрешить множество накопившихся проблем — в том числе и глобального характера.

Еще во времена строительства первых станций метро генеральный план города тех лет подразумевал плотную жилую застройку вдоль всей первой линии. Впоследствии к этой идее вернулись в 2020 году в проекте комплексного развития территорий города Самары "Безымянка: новое дыхание".

Автор фото: Владимир Котмишев

Сейчас территория Безымянки в районе проспекта Кирова, улиц Вольской, Свободы, Калинина, Воронежской отличается низкой плотностью жилой застройки и обилием ветхого и аварийного жилья. При этом на данном участке города есть готовая, развитая социальная и транспортная инфраструктура — в отличие от выросших за последнее десятилетие на окраинах города новых районов. Жители Безымянки не горят желанием переезжать в новое жилье на окраинах города, предпочитая остаться на привычном месте.

Согласно проекту "Безымянка: новое дыхание" были обозначены 25 участков для реновации территорий, пять из которых расположены в исторической части областной столицы. Все эти кварталы находятся в пешей доступности от "подземки", а их градостроительный потенциал власти оценили более чем в 3 млн кв.м недвижимости к 2038 году. При этом на жилье должно прийтись около 2,8 млн кв. м.

Однако для реновации этих кварталов необходимо привлекать инвесторов — в рамках предусмотренного градостроительным кодексом механизма комплексного развития территорий. На сегодня территория Безымянки удалена от основного культурного, делового и административного центра города. По мнению властей, именно улучшение транспортной доступности Безымянки является одним из ключевых мероприятий, необходимым для привлечения инвестиций в реновацию данной территории.

Таким образом, строительство "Театральной" способно не только логически завершить первую очередь самарского метрополитена, позволив ему увеличить пассажиропоток и заработать так, как это изначально задумывалось, но и повысит инвестиционную привлекательность территорий около действующих станций. А это, в свою очередь, повысит плотность городской застройки в районе с развитой инфраструктурой, заменив ветхие и аварийные дома современным и комфортабельным жильем.

Фото: предоставлено минтрансом СО

Но в городе-миллионнике одной веткой метро глобальную транспортную проблему не решить. В Самаре после завершения строительства первой ветки метро целесообразно продолжать развитие метрополитена, связывая Самарское Заречье, вокзалы, Южный город, Волгарь, 18 километр и Кошелев. Самарское Заречье имеет серьезный градостроительный потенциал в 3,7 млн кв. м жилья, плюсом идет жилой район Южный город с потенциалом более 5 млн кв. м жилой недвижимости. Уже сейчас за год мосты через реку Самара ежегодно пересекают 11,5 млн пассажиров, при этом 3-3,5 млн из них едут на работу в промзону Безымянки. По прогнозам регионального правительства, из-за роста населения Самарского заречья этот поток увеличится как минимум вдвое.

Альтернативы метрополитену в Самаре нет. Транспортную проблему не решить обновлением подвижного состава или выделением отдельных трамвайных линий. Метро не зависит от погодных условий, от дорожной ситуации, расписание поездов всегда четкое, скорость высокая, метро позволит в течение 20 минут добраться с Безымянки до площади Куйбышева, чего не обеспечит ни один вид общественного транспорта в Самаре.