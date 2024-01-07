"Средволгстрой" дает членам СРО дополнительные возможности и сервисы

2023 год для самарских строителей стал не простым, но плодотворным. Их руками возведено более двух миллионов квадратных метров жилья и еще почти столько же площадей коммерческой недвижимости, социальных объектов и производственных площадей. Сегодня по темпам строительства наша губерния находится на третьем месте в Приволжском федеральном округе, уступая только двум республикам: Татарстану и Башкирии.

Надежным подспорьем и помощником строителям в условиях жестких экономических санкций, колебаний курса рубля и роста цен на строительные материалы и дефицита квалифицированных рабочих рук становятся саморегулируемые организации. О новых и проверенных временем алгоритмах работы СРО "Итогам года" рассказала генеральный директор Ассоциации "Саморегулируемая организация "СредВолгСтрой" Светлана Демьянова.

— Светлана Владимировна, каким для вашей организации был уходящий год? Какие сегодня перед СРО стоят приоритетные задачи?

— 2023 год для Ассоциации "СРО "СредВолгСтрой" был интересный, насыщенный новыми событиями, решениями новых задач. Системе саморегулирования в строительстве идет уже 15 год. За этот период произошли значительные изменения. Работа СРО сегодня — это не только прием, исключение членов организации и разные рутинные проверки. Бесспорно, главной задачей саморегулирования в строительстве по-прежнему остается обеспечение безопасности и качества строительства. Но в данный момент система саморегулирования максимально ориентирована и на решение проблем строительной отрасли. На данный момент саморегулируемая организация — это площадка для обсуждения проблем строителей и выработки конкретных предложений, которые своевременно доносятся до органов власти и в итоге формируются в конкретные меры поддержки.

— О каких конкретных мерах поддержки идет речь?

— Мер поддержки, инициаторами которых от лица профессиональных сообществ выступали СРО и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), было много. Это и предоставление займов членам СРО из средств компенсационного фонда, и увеличение цены контрактов в связи с ростом цен на строительные материалы, и создание реестра импортозамещения, который сейчас трансформируется в Реестр добросовестных производителей и поставщиков. Можно вспомнить и наши инициативы в области ценообразования, в том числе участие в наполнении номенклатурой ценообразующих строительных ресурсов, увеличение заработной платы рабочего первого разряда, занятого в строительстве, подготовка кадров и многие другие.

До сих пор периодически возникают дискуссии на счет эффективности системы саморегулирования в строительстве и целесообразности отмены лицензирования. Хочу отметить, что в отличие от системы саморегулирования, система лицензирования не могла решать задачи по реализации антикризисных мер поддержки строительной отрасли.

— Получается, что "СредВолгСтрой" перешла на новый формат работы, значительно расширив свой функционал?

— Мы в своей работе стараемся как можно больше взаимодействовать со строительными организациями. Новый формат СРО — это дополнительные возможности и сервисы для ее членов. Например, в 2023 году на базе Ассоциации стали функционировать два экзаменационных центра для сдачи квалификационных экзаменов по независимой оценке квалификации (НОК), центры открыты в Самаре и Тольятти в офисах Ассоциации для удобства наших строителей.

— Сегодня одна из насущных проблем строительной отрасли — дефицит профессиональных кадров. А люди, не краны или бульдозеры, их по параллельному импорту через Казахстан или Турцию не закажешь. "СредВолгСтрой" может каким-либо образом помочь строителям с решением кадрового голода?

— Сегодня СРО становится посредником, который может сократить расстояние от выпускника до работодателя. Наша Ассоциация вошла в управляющую компанию строительного кластера, возглавляемого ГАПОУ "СЭК им. П. Мачнева" и принимает активное участие в реализации ФП "Профессионалитет" — строительство на территории Самарского региона. Нас поддержали и другие строительные СРО региона. Специалисты нашей СРО и специалисты-строители наших членских организаций вошли в состав рабочих групп по разработке образовательных программ. Нами достигнуто соглашение с вендером российского программного обеспеченья по предоставлению на безвозмездной основе строительно-энергетическому колледжу им. П. Мачнева современного программного обеспечения для подготовки студентов с учетом настоящих вызовов строительной отрасли.

Уверена, что совместными усилиями мы сможем преодолеть разрыв между квалификационными запросами работодателей и реальным уровнем подготовки выпускников.

— Светлана Владимировна, сегодня строителям не просто найти надежного поставщика или производителя. Если ли какие-то механизмы, которые помогут сделать правильный выбор, о котором потом не придется жалеть?

— Строительным организациям зачастую сложно сориентироваться в постоянно меняющейся ситуации на строительном рынке, и мы видим свою задачу в оказании профессиональной и высококвалифицированной помощи на любом этапе строительного процесса.

Создается реестр добросовестных производителей и поставщиков. Он еще молод, его концепция была представлена всего полгода назад — 21 июня 2023 года. Реестр создан совместными усилиями Минстроя России, Минпромторга России и НОСТРОЙ, который является базовой организацией по ведению будущего сервиса.

Поводом для формирования Реестра добросовестных производителей строительной продукции и последующего нанесения данных о производителях на интерактивную карту послужил посыл от бизнеса по дальнейшему развитию каталога импортозамещающих строительных материалов и оборудования, а также в связи с большим количеством вопросов в отрасли промышленности строительных и нерудных материалов в России.

Под добросовестностью в данном случае подразумевается полная информационная открытость, которая представлена на сайте НОСТРОЙ. Кроме того, в этот реестр подгружается лабораторный контроль — вместе с Реестром формируется лабораторный кластер, который будет верифицировать информацию о характеристиках строительных материалов, которые заявляет сам производитель.

Одним из первых производителей строительных материалов Самарской области, который будет включен в данный реестр, является ООО "Самарский Стройфарфор".

После включения продукции завода в реестр цепочка, которую прошел их товар от линии производства до потребителя, станет максимально прозрачной, и конечный потребитель сможет узнать, действительно ли приобретенное им изделие произведено на мощностях ООО "Самарский Стройфарфор", но также узнает дату производства, смену, в которую было изделие произведено, а также независимое лабораторное заключение о соответствии заявленных заводом характеристик.