В правовых сюрпризах нового года помог разобраться КонсультантПлюс

Правительство внесло в Госдуму пакет поправок к НК РФ, которыми планируют возложить обязанности исчислять и платить НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС на организации-посредники (с 1 января 2024 г.), увеличить ставки акцизов на ряд алкоголя (с 1 мая 2024 г.) и проиндексировать их на 2025–2026 гг., поднять ставки акцизов на табак, сигары, сигариллы, сигареты с 1 января 2024 г. (с индексацией на 2025–2026 гг.).

Предлагается освободить от налога на прибыль или установить пониженную ставку для ряда доходов, выплачиваемых иностранным компаниям, расположенным за границей, если ранее по этим доходам у источника не платили налог или применяли пониженную ставку по договорам, действие которых приостановили. Льгота будет действовать, если подтвердить фактическое право на доход у иностранной компании и отсутствие взаимозависимости между российской организацией и иностранной. Освобождение хотят распространить на доходы, выплаченные налоговым агентом с 8 августа 2023 года. Предполагается, что порядок будут применять до конца 2025 г.

Правительство внесло на рассмотрение проект, по которому с 1 января МРОТ предлагают повысить на 18,5%, или 3 тысячи рублей — до 19 242 рублей в месяц. Предлагают скорректировать порядок расчета МРОТ с 2025 г., чтобы соотношение показателя и медианной зарплаты стало не ниже 48% — это соотношение станут пересматривать не реже 1 раза в 5 лет.

С 1 января 2024 г. уточнят списки для применения льгот по НДС при ввозе и продаже медтоваров по следующим перечням: медтоваров по ОКПД2, которые облагаются НДС по ставке 10%; медтоваров по ТН ВЭД ЕАЭС, облагаемых НДС по ставке 10%; медтоваров, реализация которых в России и ввоз на ее территорию освобождены от НДС.

В первом перечне из раздела II исключили позицию с кодом 32.50.22.130. Во втором перечне из раздела II убрали код 3006 91 000 0 и позицию "Парфюмерные, косметические или туалетные средства прочие". В третьем — для позиции 14 добавили коды по ОКПД2 32.50.22.130, 32.50.22.181, 32.50.22.189.

ФНС рассказала, как с 1 января 2024 г. станет рассматривать документы по имущественным налогам — это коснется сообщений о наличии у организации транспорта или недвижимости, которую облагают по кадастровой стоимости; заявлений о гибели или уничтожении объекта либо о льготе по налогу на имущество, транспортному или земельному налогу; заявления о выдаче сообщения об исчисленных налогах и пояснений налогоплательщика.

Так, организация может направить документ (кроме уведомления о порядке подачи декларации по недвижимости) в любую инспекцию. Если он попадет не в ту налоговую, у которой есть полномочия рассматривать его по существу, документ перенаправят. Когда инспекция рассмотрит заявление о льготе, то при подтверждении она направит уведомление и пересчитает налог. Если во льготе откажут, то организация получит сообщение. Когда налоговики проанализируют пояснения к сообщению об исчисленных налогах, они направят уведомление, в котором обоснуют, почему отклонили или приняли доводы.

С 1 января 2024 г. вступает в силу приказ ФНС с формой заявления о розыске автомобиля. В нем нужно указывать: наименование организации-налогоплательщика; вид автомобиля, его марку, госномер; месяц и год начала розыска ТС, месяц и год прекращения розыска (возврата); сведения о подтверждающем розыск документе. Со следующего года инспекция по заявлению налогоплательщика не будет начислять транспортный налог с 1-го числа месяца начала розыска автомобиля.

Правительство утвердило график выходных в 2024 году — добавили дни отдыха к майским праздникам и новогодним каникулам. Часть выходных перенесли с суббот 27 апреля, 2 ноября и 28 декабря. Они станут рабочими. С учетом этого в праздники предстоит отдыхать: с 30 декабря по 8 января; с 23 по 25 февраля; с 8 по 10 марта; с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; 3 и 4 ноября; с 29 по 31 декабря.

Планируют, что в ЕГРЮЛ можно будет указать в качестве адреса организации ее электронную почту, которую откроют на "Госуслугах". Предлагается, что электронная почта юрлица — это его адрес для отношений с третьими лицами, в том числе для определения подсудности. Для этого примут во внимание адрес постоянного исполнительного органа, если его нет — адрес иного органа или лица, которые действуют от имени компании в силу правого акта или учредительного документа. Если юрлицо начнет использовать электронную почту как свой адрес, сообщения для этой компании будут считать полученными, если они пришли на эту почту.

С 16 октября 2023 года Банк России вводит в обращение новые купюры — модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, с усиленной защитой. Банкнота 1000 рублей посвящена Нижнему Новгороду и ПФО, 5000 рублей — Екатеринбургу и УрФО. На купюрах есть QR-код, по которому можно узнать о признаках подлинности банкнот. Купюры будут поступать в оборот постепенно и обращаться так же, как банкноты образца 1997 года.

С 1 июля 2024 года физлицам хотят разрешить в своих кредитных историях устанавливать запрет заключать договоры потребкредита или займа, кроме ипотечных и тех, которые обеспечены залогом транспорта. Запрет можно будет распространить: на все кредитные организации и МФО либо только на отдельные виды этих кредиторов; на все или определенные виды допустимых договоров; на все либо некоторые способы их заключения.

Чтобы ввести или снять запрет, физлицо сможет подать бесплатно нужное заявление во все квалифицированные бюро кредитных историй через "Госуслуги". Кредиторов обяжут узнавать в таких бюро, действует ли по конкретным заемщикам запрет. Это потребуют делать с даты обращения за кредитом либо займом и до дня заключения договора включительно, но не ранее чем за 30 календарных дней до такого дня. Если на дату запроса в бюро есть информация о запрете, кредитор должен отказать в заключении договора. Затем не позже рабочего дня после даты отказа нужно уведомить о нем заемщика с указанием причины.

Скорректирован порядок подачи жалобы — в частности, что если проводится закрытая электронная процедура, жалобу в контрольные органы нужно подавать через ЕИС.

Расширен круг заказчиков, которые в установленных случаях обязаны использовать форму акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452). В их число включили все государственные и муниципальные учреждения. Ранее эта форма должна была использоваться только определенными заказчиками, а также в случае, если ее применение было предусмотрено учетной политикой.

Скорректирован порядок формирования распоряжений о совершении казначейского платежа для оплаты по контрактам. В частности, при проведении операций со средствами прямых участников системы казначейских платежей, указанных в п. 4 ст. 242.8 БК РФ, распоряжения о совершении казначейских платежей по контрактам, информация о которых включается в реестр контрактов, формируются в том числе с использованием ЕИС.

С 01.04.2024 г. в отношении контрактов, заключенных заказчиками и лицами, указанными в пп. "а", "б", "г" и "д", "е", "ж", "и", "к" п. 2 Положения № 1279 (если им открыты лицевые счета в Федеральном казначействе), по результатам проведения электронного запроса котировок, извещения, о проведении которых размещены в ЕИС с 1 апреля 2024 г., а также контрактов (и их изменений), заключенных с 1 января 2024 г. с единственным поставщиком, кроме тех контрактов, информация, содержащаяся в которых формируется с использованием ЕИС, начинает применяться, в том числе пп. "и" п. 18 Правил ведения реестра контрактов о проведении проверки соответствия информации об источнике финансирования (КВР) предмету контракта и наименованию объекта закупки.

С 01.07.2024 г. утвержден порядок, по которому заключается соглашение об изменении срока исполнения контракта, заключенного по итогам электронной закупки. Соглашение об изменении условий контракта (в том числе срока его исполнения) заключается с использованием ЕИС независимо от того, заключен контракт по результатам открытой или закрытой электронной процедуры. В отдельных случаях оно не размещается на официальном сайте ЕИС.

Скорректированы правила проведения некоторых закупок у единственного поставщика. Установлено, что при осуществлении закупок по п. 2 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в соответствующих правовых актах может быть предусмотрено, в том числе заключение контракта без использования ЕИС.

Утвержден порядок заключения соглашения об изменении условий контракта, заключенного по итогам электронной закупки. Соглашение заключается с использованием ЕИС независимо от того, заключен ли контракт по результатам открытой или закрытой электронной процедуры. В отдельных случаях оно не размещается на официальном сайте ЕИС.