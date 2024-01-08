Как применяются комплексные агротехнологии в зоне рискованного земледелия

Более 2,6 млн тонн зерна, собранных на самарских полях — яркое свидетельство того, как фермеры умело применяют комплексные агротехнологии в зоне рискованного земледелия.

Ледяные дожди, ранняя весна, жара и дефицит влаги в почве, и снова холод — выстоять против капризов природы посевам удалось не везде. Среди факторов хорошего урожая в прошедшем сезоне специалисты называют высокую обеспеченность ресурсами, в том числе качественным семенным материалом и минеральными удобрениями. По данным самарского Минсельхозпрода, с 2018 года площадь удобренных земель увеличилась с 700 тыс. до 1,5 млн гектаров.

Александр Смирнов, директор регионального офиса "ФосАгро-Регион" (входит в Группу "ФосАгро"), российского лидера по поставкам всех видов минеральных удобрений в АПК, отмечает, что за последние 5 лет аграрии Самарской области стали активнее работать с интенсивными технологиями.

"Объем закупок минеральных удобрений вырос как минимум вдвое. В этом году многие, вовремя проконсультировавшись с нами, перешли от внесения традиционных сухих удобрений — малоэффективных в условиях холодной весны — к жидким комплексным удобрениям ФосАгро. В конечном счете это помогло им спасти урожай", — рассказывает Александр Смирнов.

Фермерское хозяйство Николая Переходко четыре года использует жидкие удобрения, в том числе марку APALIQUA NP 11:37 (ЖКУ) при выращивании пшеницы, ячменя, овса, гречихи, подсолнечника и кукурузы. В этом году, несмотря на сложные погодные условия, урожайность зерновых на его полях составила 48 ц/га (средняя урожайность по области составила 23 ц/га. — Прим. ред.).

По словам главы Николая Переходко, применение жидких удобрений помогает избежать критических ситуаций на полях.

"Мы не отказались полностью от внесения гранулированных удобрений, поскольку на некоторых полях есть дефицит серы. Регулярно делаем агрохимобследование, это помогает планировать систему работы с удобрениями грамотно", — говорит Николай Переходко.

Два года назад "ФосАгро-Регион" представила аграриям области новый сервис — агрохимобследование почв, результаты которого позволяют планировать использование земли, мероприятия по мелиорации и параметры урожая. Почвенные образцы эксперты отбирают самостоятельно — с применением автоматических высокоточных почвенных пробоотборников, позволяющих охватить большие площади в сжатый срок. Непосредственно анализ почвенных проб компания проводит с партнерами — сертифицированными и аккредитованными лабораториями. В этом году специалисты компании проанализировали уже почти 60 тыс. га в крупных аграрных регионах страны, включая Самарскую область.

На основе полученных данных специалисты "ФосАгро-Регион" смогут подбирать наиболее эффективные виды и марки удобрений, оптимальные дозы, сроки и способы внесения под конкретную культуру на конкретном поле. А также предложить аграриям решение: какой гибрид высевать на конкретном поле, сколько под него вносить удобрений и как применять средства защиты растений. В конце этого года в ассортименте компании появились СЗР и семена отечественной селекции.

"Комплексные решения проходят регулярную апробацию нашей агрономической службой в разных почвенно-климатических условиях. Мы готовы предложить технологии для отечественных сортов и гибридов подсолнечника, кукурузы и сои, позволяющие оптимизировать затраты на возделывание и повышать доходность каждого га пашни", — прокомментировал Александр Смирнов.