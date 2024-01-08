Новый урожай начинается со здорового зерна

Российский сельскохозяйственный центр — это крупнейшая агрономическая сеть с филиалами в 78 субъектах Российской Федерации и более 1200 районными отделами. Частью этой глобальной, четко работающий системы является филиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области.

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ФГБУ "Россельхозцентр" оказывает широкий спектр государственных и платных услуг юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность в области растениеводства. В уходящем 2023 году в области растениеводства филиал оказал услуги по направлениям — семеноводство, защита растений, услуги испытательной лаборатории.

Залогом обильного урожая являются качественные здоровые семена. Более 50% сельскохозяйственных заболеваний передаются через семена, так как они по химическому составу являются полноценной питательной средой для многих бактерий и грибов. В собственной лаборатории специалисты филиала проводят испытания и анализ посевных качеств семян и посадочного материала для высева на семенных участках, для реализации или для получения товарного зерна. Здесь специалистами Россельхозцентра проводятся апробация и регистрация сортовых посевов и сертификация семян. А также можно сделать предварительные анализы качества семян по множеству критериев: влажность, жизнеспособность, чистота и всхожесть.

Ежегодно в Филиале "Россельхозцентр" по Самарской области обслуживается более 1000 сельскохозйственных предприятий. Они проводят проверку 200-240 тысяч тонн семян яровых и озимых культур.

Проверенная защита

Специалисты филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области проводят фитопатологическую экспертизу семян сельскохозяйственных культур, которая позволяет вовремя обнаружить возбудителей болезней и правильно подобрать эффективные препараты и оптимальную систему защитных мероприятий.

Фитопатологическая экспертиза семян — это определение в лабораторных условиях количественного и качественного состава патогенов, передающихся с посевным материалом. Знание патологии семян и методов их санитарного анализа дает возможность предупреждения распространения новых патогенных агентов с семенами, избежать появления заражений в поле и потерь урожая.

Посев зараженными семенами приводит к передаче болезней на вегетирующие растения и тем самым создает и поддерживает очаги инфекции в поле.

Зараженность семян приводит к снижению энергии прорастания и падению их всхожести. Посев зараженными семенами влечет передачу болезни на растения в период вегетации и тем самым создает очаги, которые обусловливают инфицирование (заражение) нового урожая. Фитоэкспертизу семян необходимо проводить в обязательном порядке. Ведь даже норму высева семян невозможно установить, если неизвестна их лабораторная всхожесть, неясно, сколько проростков погибнет от инфекции заболевания.

В 2023 году специалистами Самарского филиала Россельхозцентра проведен фитосанитарный мониторинг сельскохозйственных угодий на площади более 2,5 млн га, фитоэкспертиза семян проведена в объеме 124,2 тысяч тонн.

На основании результатов фитосанитарного мониторинга и рекомендаций специалистов ФГБУ "Россельхозцентр" в течение вегетационного периода по области проведены мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями и сорной растительностью более 2 млн га.

Совместно с предприятием ООО "Медпром" по агентскому договору филиал продолжает заниматься сбором и утилизацией тары из-под средств защиты растений. В этом году собрано и направлено на утилизацию 53,6 тонны использованной тары из-под пестицидов и агрохимикатов.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:

— Данные по проверенным семенам заносятся в электронную систему "АгроСемЭксперт". Приоритетное значение имеют семена отечественной селекции. На данный момент таковых по озимым и яровым культурам насчитывается 98,9%. Элитные и оригинальные семена соответствуют по зерновым культурам в среднем на 14%. Соотношение всех семян высших категорий озимых и яровых культур к высеянным семенам соответственно 94,5%. В 2023 году выписано более 1800 сертификатов, что на 10% больше, чем за 2022 год.

Адрес: 443022, г. Самара, ул. Ветлянская, 47.

GPS-координаты: N53°11.21.7 E50°17.26.6.

Тел. 8 (846) 930-45-38.

e-mail: rsc63@mail.ru

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