"Щелково Агрохим": качественный урожай при оптимальных затратах

Защита урожая от вредителей, болезней, сорных растений — главная задача любого агрария. Разработкой комплексных инновационных мер, позволяющих ежегодно повышать продуктивность урожая при минимальном воздействии на экологию, занимается АО "Щелково Агрохим", а пользуются результатами успешных разработок сотни самарских сельхозпроизводителей, ежегодно их число увеличивается. Поволжская агролесомелиоративная опытная станция (АГЛОС) — один из новых партнеров, сотрудничающих с АО с 2023 года.

Приумножать, сохраняя

Опытная станция неподалеку от Самары является филиалом Федерального научного центра агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук. Здесь уже 93 года на практике изучают насущный для нашего региона вопрос: как превратить засушливые степи в рукотворную лесостепь, что позволит разрешить две главные проблемы местных аграриев — непредвиденные засухи и эрозии почв. АГЛОС — это уникальная агроэколандшафтная лаборатория под открытым небом, где разрабатывается, совершенствуется принцип улучшения сельского хозяйства в засушливом степном поясе России. Деятельность станции распространяется на несколько регионов ПФО — Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую области, а также южные районы Саратовской области, республики Татарстан, Башкортостан. Все эти регионы в той или иной мере считаются зоной рискованного земледелия.

"Мы работаем с естественными и искусственными ландшафтами, которые создает человек в процессе своей жизнедеятельности, с целью улучшения экологической ситуации", — рассказывает ведущий научный сотрудник Поволжской АГЛОС Валерий Панов.

Грамотный научный подход

Кому, как не ученым, в полной мере сознавать, как важно достигать результатов в сельском хозяйстве: будь то большой урожай, продукция высокого качества или защита посевов от вредителей и болезней при минимальном воздействии на экосистему.

"Цель, подкрепленная знаниями, обновленными представлениями о сущности природных процессов, открывает возможность выстроить нашу деятельность так, чтобы это не противоречило природе, но в то же время давало возможность решать проблемы", — поясняет Валерий Панов.

Одно из основных преимуществ "Щелково Агрохим" — бережный подход к сельскому хозяйству.

"Мы с АО "Щелково Агрохим" в одной упряжке. Здорово, что они грамотно занимаются вопросами отрасли АПК, понимают, какова роль правильной химии в выращивании урожая, повышении плодородия земли. Важно, что сотрудники АО работают по природоподобному подходу к деятельности человека", — говорит ведущий специалист.

Уникальность продукции компании состоит в особой форме препаратов. Препараты для защиты растений выпускаются в виде микроэмульсий, концентратов коллоидных растворов, масляных концентратов эмульсий и масляных дисперсий.

Поволжская АГЛОС приняла решение развивать сотрудничество с АО "Щелково Агрохим" сразу по нескольким направлениям, включая обработку растений от вредителей, их защиту от болезней, сорняков и закупку селективных семян. Важно, что после разработки все препараты компании проходят трехлетнюю жесткую систему испытаний на безопасность для теплокровных, млекопитающих, рыб, пчел, птиц и почвенных микроорганизмов, а также дождевых червей. По этим продуктам формируются безопасные уровни регламента применения.

"Мы используем всю линейку — гербициды, фунгициды, инсектициды, протравители. Испытали 26 сортов озимой пшеницы, а также семена подсолнечника, сою. Результаты оценили как высокие, семена нам понравились, заложили опыт на будущий год", — рассказала заместитель директора по производству Поволжской АГЛОС Елена Куликова.

Среди самарских аграриев хорошо зарекомендовали себя также гибриды подсолнечника: Даха, Командор, Базик, Арэв, Комета, Фрэя, Кречет и Бомбардир. Урожайность гибридов, предлагаемых "Щелково Агрохим", не только не уступает импортным, но и превышает их. Соеводам "щелковское" предприятие предлагает инкрустированные или протравленные семена сои высоких репродукций. Они производятся в центре селекции и семеноводства "Бетагран Семена" по нетравмирующей технологии.

Достойное импортозамещение

Один из очевидных плюсов сотрудничества, по словам Елены Куликовой, баланс цены и качества.

"По соотношению стоимость-качество это очень хорошие семена. Кроме того, не секрет, что с поставкой продукции на российский рынок последний год возникают проблемы, многие производители уходят. АО "Щелково Агрохим" предложило достойное импортозамещение. Если сою мы выращивали первый год, по подсолнечнику уже есть с чем сравнивать: до этого пользовались импортной продукцией. Урожай и там, и там по цифрам получается одинаковым, но стоимость отечественных семян оказалась почти вдвое ниже. По урожайности и качеству эта продукция не уступает зарубежной. Отлично зарекомендовали себя и протравители — корневая система развита хорошо, растения устойчивы к болезням во время роста. Также урожай оказался устойчив к заболеваниям и вредителям — цикадкам, хлебной блошке, пшеничной мухе и другим, помогли средства защиты", — прокомментировала специалист.

Оперативные поставки

Сельхозпроизводители Самарской области, которые сотрудничают с АО "Щелково Агрохим", высоко оценивают уровень логистики. Поволжская АГЛОС — не исключение.

"Склады с "щелковской" продукцией находятся недалеко, в Куйбышевском районе Самарской области. Все поступает к нам оперативно, предоставляется по потребности. Проблем с логистикой и поставками ни разу не возникало", — продолжает заместитель директора по производству АГЛОС.

Оперативность вообще один из ключевых факторов в работе фермеров: способность быстро реагировать, в том числе на катаклизмы и нашествие вредителей, — залог хорошего урожая.

"Если пришли мотылек, гусеница, они могут съесть все посевы за один день, — рассказывает Елена Куликова. — Важно вовремя реагировать. Однако с началом СВО многие аграрии остались без нужной "химии". Несмотря на заключенные договоры и переведенные нами суммы, иностранные компании развели руками и заявили о санкциях. В тот момент важно было вовремя сориентироваться и выбрать надежного стабильного партнера, который работает на гарантиях. Мы проанализировали российский рынок, изучили статистику и решили, что компания "Щелково Агрохим" — одна из лучших. Важно и то, что это наша, отечественная селекция. Соответственно, дешевле производство, препараты и конечная стоимость".

В 2024 году Поволжская АГЛОС намерена продолжать сотрудничество с АО "Щелково Агрохим". Договор на поставку семян подсолнечника уже заключен, отведено несколько гектаров земли под сою, посеян 31 сорт озимой пшеницы. Определена и главная цель: достичь качества при минимальных затратах.

Салис Каракотов, Генеральный директор компании "Щелково Агрохим", академик РАН:

— За последние 20 лет объемы средств защиты растений, потребляемых в России, выросли примерно в девять раз — с 25 тысяч тонн до 230 тысяч. Отечественные предприятия обеспечивают потребности агрокомплекса полностью, даже с избытком, и поставляют свою продукцию на экспорт. При этом у нас в стране примерно 100 миллионов гектаров посевных земель — то есть на каждый гектар приходится 2 килограмма средств защиты. А в Европе — 8 килограммов, в Китае — 6, в Японии — 10 килограммов.