Агролизинг предлагает сельхозпроизводителям технику от более чем семисот поставщиков

"Агролизинг" — официальный представитель ведущих заводов-изготовителей сельхозтехники, среди которых WEIHE, "БДМ-Агро", МЗ "Тонар", "Радиозавод", "Навигатор — НМ", "АгроТехМаш", "Алмазсельмаш", "Большая Земля", "SOLAR FIELDS", "ТатАгроХимСервис" и многие другие.

Сентябрьское пополнение списка — производственная компания "Агромастер" из Татарстана, которая по европейским стандартам изготавливает широкую линейку посевных комплексов, почвообрабатывающей техники, тракторов, самосвалов и полуприцепов. Для создания посевных комплексов современного уровня "Агромастер" использует комплектующие известных производителей, например, используются двигатели "Honda", лапы испанские "Bellota", вариаторные дозаторы "Zero Max" Дания.

Цены российские, качество европейское

С помощью "Агролизинга" сельхозпроизводители могут подобрать на выгодных условиях технику не только российских заводов. Как сообщил генеральный директор "Агролизинга" Сергей Артемьев, в 2023 году компания вышла на новый уровень: география партнеров-производителей техники существенно расширилась за счет техники и сельхозоборудования из Китая и Турции. Эти машины могут стать достойной заменой покинувшей российский рынок европейской технике. Так, например, "Агролизинг" стал эксклюзивным дилером сельскохозяйственной техники китайского завода WEIHE в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях.

Определенные страхи клиентов по поводу иностранных производителей могут быть связаны с тем, что это относительно новые для России бренды. К примеру, техника WEIHE пришла на российский рынок в 2022 году, а на самарских полях появилась с весны текущего года. Между тем тракторы, телескопические погрузчики и комплектующие от WEIHE хорошо известны европейским фермерам — бренд уже много лет представлен там. Эта компания из Поднебесной успешно работает на китайском и мировом рынках более 20 лет и уже выпустила из своих цехов более 150 000 единиц сельскохозяйственной техники. При этом ценовая категория WEIHE сравнима с российской и белорусской техникой, а по некоторым позициям даже ниже.

В этом году компания "Агролизинг" стала участником первого в Самарской губернии Дня поля-2023, на котором она впервые показала широкой публике технику WEIHE. Фермеры и руководители сельхозпредприятий региона проявили большой интерес к новым китайским тракторам. Не осталась незамеченной и система параллельного вождения FJ Dynamics с базовой станцией GremionRTK BFS компании SOLAR FIELDS. Данное подруливающее устройство помогает повысить урожайность и производительность при обработке полей, а также снизить производственные затраты и сократить расходы на СЗР и посевной материал.

От заявки до обучения

"Можно смело утверждать, что мы готовы подобрать любую технику для наших клиентов, даже если запрос строится по принципу: "хочу вот такую" — мы найдем именно такую! У нас представлен весь спектр техники, которая задействована в сельском хозяйстве: для овощеводства, животноводства, кормозаготовки и кормораздачи, для уборки и переработки продуктов жизнедеятельности, зерносушильная и зерноперерабатывающая техника, плюс еще большой перечень позиций. И мы можем заверить, что вся техника, продаваемая через "Агролизинг", обеспечена и запчастями, и комплектующими, в том числе и китайская", — рассказывает Сергей Артемьев, показывая корреспонденту "Итогов года" технику, представленную на демонстрационной площадке в Самаре по адресу: ул. Московское шоссе, 20 км, дом 33.

Важно, что весь спектр техники можно приобрести на льготных условиях АО "Росагролизинг", либо с использованием заемных средств любого банка, а также за счет собственного капитала.

"Специалисты "Агролизинга" берут на себя все администрирование сделки, от подбора техники до ее доставки. Но и после сделки мы не бросаем своих клиентов! — продолжает экскурсию по площадке руководитель "Агролизинга". — Наша сервисная служба присутствует при выгрузке техники после покупки на территории клиента, специалисты производят сборку, запуск техники и обучение персонала новых счастливых обладателей техники для эффективного агробизнеса. Также осуществляем гарантийное и постгарантийное обслуживание".

Отдел по обслуживанию клиентов компании "Агролизинг" с удовольствием ответит по возникающим вопросам по телефонам: (846) 255-66-06, 8-927-207-07-04.

Сергей Артемьев, генеральный директор ООО "Агролизинг":

— Наша компания работает с 2012 года и является официальным дилером более десятка ведущих заводов-производителей различной сельскохозяйственной техники. Мы — официальный дилер-агент АО "Росагролизинг". Сельхозпроизводителям Самарской области и других регионов России предлагаем широкую номенклатуру техники для эффективного земледелия. На льготных условиях федерального лизинга можно приобрести более 25 тысяч единиц сельскохозяйственной, а также автомобильной техники. Помимо лизинга, можно приобрести в кредит или оформить покупку за счет собственных средств.