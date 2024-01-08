Страхование стало неотъемлемым элементом агропромышленного комплекса, обеспечивающего продовольственное благополучие страны.

Национальный союз агростраховщиков сообщил, что по итогам трех кварталов 2023 года Самарская область прочно закрепилась среди лидеров российских регионов по объему застрахованных посевных площадей. К тому же за год на 83% нарастила объем страхования сельхозкультур. Если в прошлом году в нашем регионе насчитывалось 217 тысяч гектаров посевов, имеющих страховую защиту от жары, морозов и прочих напастей, то в этом году, по данным НСА, таких уже 397 тысяч гектаров.

Защита от неожиданностей

Надо констатировать, что рост агрострахования в последнее время характерен не только для Самарской губернии, но и для большинства российских сельскохозяйственных субъектов. Как отметил представитель в Совете Федерации от Самарской области Андрей Кислов, открывая круглый стол "Агрострахование как инструмент обеспечения продовольственной безопасности в условиях глобального изменения климата" на Международной конференции Russian Insurance Summit 2023, показатели страхования рисков растениеводства в нашей стране за 5 лет выросли в шесть раз. А страхование в такой сфере, как животноводство, увеличилось за тот же период более чем вдвое.

Одним из ключевых вызовов, которые влияют на развитие рынка агрострахования, становится изменение климата и нарастание в связи с этим рисков, которым подтверждены агрохозяйства во всем мире. Ситуация усугубляется непредсказуемостью изменений, поэтому аграрии стараются искать защиту от них.

К тому же устойчивый и стабильный рост агрострахованию в последние годы обеспечивают такие ключевые факторы, как цифровизация экономики, повышение осведомленности аграриев о пользе страхования благодаря грамотной работе страховых компаний и, конечно же, государственная поддержка, где российские власти берут на себя значительную часть расходов аграриев.

Государство поддержит

Как ранее сообщила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Рузалия Насырова, агрострахование — это единственный вид господдержки, который на уровне Российской Федерации каждый год прирастает в объемах финансирования. Например, в прошлом году в нашем регионе на эти цели было направлено порядка 186 млн рублей из федерального бюджета. В этом году финансирование увеличилось и составило более 300 млн рублей.

"В отличие от других видов страхования, полис агрострахования можно приобрести на весьма выгодных условиях — 50% платит государство за сельхозтоваропроизводителя напрямую в страховую компанию, с которой аграрий заключил договор, а 50% аграрий должен заплатить сам", — пояснила заместитель министра.

Отдачу от такой работы видно хорошо. Национальный союз агростраховщиков сообщил, что за 9 месяцев 2023 года рынок сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой достиг 7,8 млрд рублей, что на 16% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Основную долю от общего показателя — свыше 70% — занимает сегмент страхования рисков растениеводства. Страховая премия по данным договорам за январь–сентябрь текущего года составила 5,5 млрд рублей (плюс 17%). Из них 4,2 млрд рублей поступило по договорам мультирискового страхования и более 1,2 млрд рублей — по программе страхования на случай чрезвычайной ситуации, запущенной всего год назад.

Защита от капризов природы

Наблюдения АО СК "РСХБ-Страхование" показывают, что более 90% убытков в сельском хозяйстве приносят именно природные катаклизмы. Отметим, что на данный момент сельхозпроизводители имеют возможность застраховать посевы или посадки или по программе страхования ущерба от объявленной чрезвычайной ситуации (ЧС) природного характера, или по мультирисковой программе. Нередко сельхозпроизводители выбирают защиту сразу по обеим программам. В условиях негативных изменений климата, когда урожаю с каждым годом угрожает все больше неприятностей, такая усиленная защита позволяет снижать возможные потери.

Мультирисковое страхование предполагает, что аграрий выбирает перечень опасных природных явлений, от которых хочет защитить посевы. Например, от засухи, внезапных заморозков, выпревания или града. Если урожай на застрахованной территории из-за природных катаклизмов будет ниже среднестатистических значений в целом по хозяйству за последние пять лет, то это можно считать наступлением страхового случая. Но не стоит забывать своевременно совместно с представителем страховой компании фиксировать отклонения в развитии растений, а также определить биологическую урожайность, сформированную в связи с воздействием природных явлений. Мультирисковый полис покрывает как прямые расходы агрария, так и недополученную выгоду. Компенсация может доходить до 100% страховой стоимости урожая.

По данным НСА, более половины застрахованных на условиях господдержки площадей в России, а в этом году это ни много ни мало 4,6 млн гектаров, обеспечено страховой защитой именно по программе мультирискового страхования. В 2023 году по сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 59%. Годом ранее сельхозпроизводители России застраховали к 1 октября по программе мультирискового страхования 2,9 млн га посевов. А сбор премий за 9 месяцев 2023 года по таким договорам достиг 4,2 млрд рублей, увеличившись более чем на 10% к аналогичному периоду 2022 года. И чем крупнее бизнес, тем больший интерес у него именно к мультирисковому страхованию, которое позволяет компенсировать убытки, полученные в результате набора различных природных явлений по выбору страхователя. Тут спрос зависит от расположения самого предприятия и природно-климатических условий региона.

Для программы страхования от чрезвычайных ситуаций страховым событием служит факт введения режима ЧС в регионе, а страховым риском — гибель урожая. Такой полис от рисков ЧС покрывает только прямые расходы производителя. Он обойдется сельхозпроизводителю дешевле, а получить страховые выплаты будет проще. При объявлении режима ЧС на региональном, межрегиональном или федеральном уровнях сельхозпроизводитель должен сообщить об этом представителю страховой компании. Вместе с комиссией по ЧС зафиксировать гибель посевов и направить акты в страховую компанию. Страховщик подтверждает данные актов с помощью системы космического мониторинга или наземного обследования при необходимости. К главному преимуществу программы страхования на случай ЧС можно отнести быструю выплату, средний срок которой, по опыту АО СК "РСХБ-Страхование", составляет 8 дней с даты получения документов для урегулирования. В сентябре 2023 года минимальный срок перечисления возмещения хозяйствам по программе страхования на случай ЧС составил в страховой компании 4 дня, максимальный — 12 дней.

Данные АО СК "РСХБ-Страхование" показывают, что приоритет в выборе программы страхования на случай ЧС у малого бизнеса. Более 40% клиентов, которые выбрали данный вид страховки — это индивидуальные предприниматели. Наибольшая доля застрахованных от ЧС посевов в страховой компании приходится на представителей среднего бизнеса (49,9%), еще 15% — на крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), остальное — за крупными агрохолдингами.

Работающий с 2022 года вариант защиты от рисков ЧС является одним из наиболее растущих направлений агрострахования. По договорам страхования ЧС объем страховой премии вырос на 52%, застрахованная по данной программе площадь достигла 3 млн гектаров, что в два раза превышает показатель годом ранее. Общая же застрахованная площадь сева увеличилась на 73% до 7,5 млн га, что обусловлено, прежде всего, вовлечением в систему сельскохозяйственного страхования новых клиентов, в том числе относящихся к малым формам хозяйствования.

Заметный рост по всем показателям

Показатели АО СК "РСХБ-Страхование" подтверждают общую тенденцию. По состоянию на 30 сентября 2023 года АО СК "РСХБ-Страхование" заключило 145% от количества договоров по рискам ЧС, оформленных в 2022 году. Очевидно, что по итогам года будет заметный рост по всем показателям. Кроме того, география клиентов страховой компании в прошлом году — на старте — исчислялась 19 регионами, а по состоянию на 1 октября 2023 года добавились аграрии еще из 12 субъектов страны. Объем собранных премий по программе составил более 467 млн рублей, увеличившись на 78% к аналогичному периоду 2022 года. На сегодня страховая компания занимает лидирующие позиции по объему премий среди других участников рынка с долей 38%.

Новые возможности агрострахования

Инструменты агрострахования постоянно совершенствуются. Появилась возможность страховать аквакультуру с господдержкой. Лидерами в производстве аквакультуры традиционно являются регионы Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов. Анализ страховых случаев в АО СК "РСХБ-Страхование" показывает, что главной причиной гибели рыбы являются природные катаклизмы — это около половины урегулированных страховой компанией страховых случаев. Чаще всего встречаются такие причины, как ледоход и шуга (образование внутриводного льда). Крупнейшую страховую выплату в размере 229 млн рублей АО СК "РСХБ-Страхование" произвело как раз по причине гибели поголовья рыбы в результате стихийного бедствия — шуги.

Дополнительный потенциал создает расширение программы страхования с государственной поддержкой многолетних насаждений в садовых хозяйствах. Они страхуются от риска утраты или гибели в результате природных явлений и стихийных бедствий.

Цифровизация процессов

Программа страхования урожая от риска ЧС открыла новые перспективы цифровизации агрострахования. АО СК "РСХБ-Страхование" работает с инструментами, с помощью которых можно дистанционно уточнить площадь посевов и размер пострадавшей площади. Перевести процесс передачи документов в онлайн-пространство тоже можно: у компании есть необходимая технологическая база. В большинстве случаев этого будет достаточно для выплаты по риску гибели посевов в результате ЧС природного характера.

АО СК "РСХБ-Страхование"

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