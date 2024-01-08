Самарский университет им. Королева подвел итоги научно-исследовательской работы за 2023 год и наметил пути развития на ближайшую перспективу.

Коллектив ученых Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева подвел итоги научно-исследовательской деятельности в 2023 году, а также представил стратегические планы развития университета на ближайшее будущее.

Самарский университет имени С. П. Королева участвует сразу в нескольких крупных федеральных проектах. В рамках программы "Приоритет-2030" университет получает финансовую поддержку по национальным проектам "Наука и университеты" и "Цифровая экономика", а также является одним из 50 вузов — участников проекта "Передовые инженерные школы".

Помимо развития основных научных направлений, таких как аэрокосмическая техника и технологии, двигателестроение, новые материалы, геоинформационные системы и фотоника, в университете созданы новые точки роста на стыке наук: искусственный интеллект, биомедицинские системы, агротехнические технологии.

По словам ректора Владимира Богатырева, университет стремится к тому, чтобы стать научно-образовательной корпорацией. "Те изменения, которые происходят сейчас в университете, как в образовательной, так и научной деятельности, позволят нам перейти от отдельных разработок к серийному производству", — отметил он, подчеркнув, что ключевым трендом развития университета является развитие мультицисциплинарности в научной и образовательной деятельности.

Добавили возможностей

Радиолокационный космический аппарат "АИСТ-СТ" разрабатывается учеными Самарского университета им. Королева совместно с компанией "Специальный Технологический Центр" ("СТЦ") из Санкт-Петербурга. Уникальность разработки заключается в том, что аппарат размером с 12-юнитовый кубсат сможет вести наблюдение за поверхностью Земли в Х-диапазоне. Запуск на орбиту запланирован на 2024 год, а в 2025–2030 годы на базе университета будет развернуто серийное производство таких спутников с перспективой создания группировки из 600 аппаратов.

Как рассказал Иван Ткаченко, заместитель ректора, директор Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева, руководитель стратегического проекта "Космос для жизни", в российской орбитальной группировке сегодня критически не хватает средств всепогодного радиолокационного мониторинга поверхности Земли, который обычные космические аппараты, работающие в оптическом диапазоне, обеспечить не могут.

Обеспечили энергией

Завершено проектирование малоразмерной газотурбинной энергоустановки мощностью 75 кВт, создаваемой в рамках импортозамещения. Такие установки смогут применяться на объектах энергоснабжения удаленных населенных пунктов, на газоперекачивающих станциях, промышленных предприятиях, туристических объектах, в больницах и т. д. Потребность рынка в них составляет порядка 2000 единиц до 2030 года. К 2026 году университет планирует запустить серийное производство таких установок.

Как отметил Виталий Смелов, директор Института двигателей и энергетических установок, данный проект является флагманом института, в проекте задействованы все кафедры и, самое главное, междисциплинарные команды студентов.

Беспилотная аэрологистика

В этом году разработана концептуальная модель многоцелевого БПЛА вертикального взлета и посадки грузоподъемностью до 150 кг, ведется проектирование, создается программное обеспечение для управления и навигации, а в следующем году начнется изготовление отдельных элементов планера и поршневого двигателя. Запуск опытного производства мощностью до 100 аппаратов в год запланирован на 2027 год.

"В Самарской области создается кластер по формированию отрасли беспилотной аэрологистики — перевозки грузов с помощью беспилотных авиационных систем — одного из приоритетных направлений развития науки и промышленности в регионе и стране в целом", — поделился Давид Овакимян, директор Центра беспилотных систем.

Выращивают лазером

Завершен проект по созданию высокотехнологичного производства индустриальных газотурбинных двигателей. Конструкторы разработали и испытали комплексную типовую технологию аддитивного производства деталей и узлов горячей части индустриальных газотурбинных двигателей, которая передана для внедрения на ПАО "ОДК-Кузнецов". В ее состав входят технологические процессы селективного лазерного сплавления, прямого лазерного выращивания, термообработки, механической обработки.

Виталий Смелов пояснил, что инфраструктурные проекты подобного рода позволяют нарастить компетенции молодых сотрудников, студентов и младших научных сотрудников, так как требуют полного погружения в технологическую подготовку "по-взрослому", как на заводе.

Первый в России

Выигран грант на создание первого в России аграрного карбонового полигона площадью 4785,8 га. Как отметил Владимир Платонов, заведующий кафедрой экологии и безопасности жизнедеятельности Самарского университета им. Королева, план научно-исследовательских работ по разработке наземных и дистанционных методов измерения и регулирования секвестрационного потенциала земельных участков карбонового полигона рассчитан на период до конца 2025 года.

"Помимо решения специфических задач по развитию в России углеродного рынка, обобщения и распространения опыта почвосберегающего земледелия, участие в проекте по созданию карбонового полигона позволит университету внести серьезный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны и развитие отечественных методов и аналитического оборудования для мониторинга парниковых газов", — подчеркнул он.

Владимир Богатырев, Ректор Самарского университета им. Королева:

— За последние три года в университете получили развитие такие новые для университета направления, как медицинские, биологические и агротехнические технологии. Реализуются мультидисциплинарные проекты в области искусственного интеллекта, мониторинга окружающей среды, экономики космической деятельности. Грантовую поддержку получили инициативные научные проекты, реализуемые на стыке наук: разработка насосного агрегата для пациентов с сердечной недостаточностью, создание продуктов питания для лиц, работающих в экстремальных условиях, разработка коленного модуля с активным демпфированием для протезов нижних конечностей и другие.

Образование будущего

В образовательной деятельности сделан акцент на внедрение индивидуальных образовательных траекторий, развитии дополнительного образования и цифровых компетенций. Численность обучающихся по программам дополнительного образования увеличилась на 42% и составляет более 13 тысяч человек в год, по программам ИT-направлений — на 15% и составляет 2800 человек в год.

В университете реализуется новая модель инженерного образования — Передовая инженерная аэрокосмическая школа. Ее основная задача — подготовка инженеров новой формации, которые будут владеть наукоемкими и мультидисциплинарными технологиями. Сегодня в ПИАШ обучается около 250 человек.

Вуз получает господдержку в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". Совместно с университетами-партнерами проводятся тренинги предпринимательских компетенций во всех 14 регионах ПФО. За это время 16 923 студента из 21 вуза ПФО прошли обучение технологическому предпринимательству. 98 студенческих команд защитили выпускные квалификационные работы в формате стартап-проекта.