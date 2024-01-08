УК "Жилцентр" увеличила площадь обслуживаемого жилого фонда в Нефтегорске более чем в 10 раз

За год организация взяла в управление 131 новый многоквартирный дом. Как "ЖилЦентру" удалось убедить собственников жилья довериться компании и как она справляется с такой нагрузкой, рассказал директор управляющей организации Дмитрий Колотурин.

— Как вы оцениваете итоги года для сферы ЖКХ в целом и для вашей компании в частности?

— 2023 год для нефтегорской сферы ЖКХ был периодом огромных перемен. Государственной жилищной инспекцией в рамках полномочий и на основании действующего законодательства было принято решение об аннулировании лицензий ряда управляющих компаний, который ранее обслуживали МКД Нефтегорска. Во многом причиной этому послужило наличие задолженности перед поставщиками ресурсов. Перед городскими властями стояла задача не оставить жилой фонд без обслуживания. Наша компания предложила свои услуги жителям и удалось убедить собственников и городские власти в том, что у организации есть ряд преимуществ. А выбор, согласно законодательству, оставался исключительно за ними.

— То есть одни в кризисе ищут причины, другие — возможности.

— Да, наша компания не упустила такую возможность. 2023-й стал годом развития для управляющей организации "ЖилЦентр", которая по решению собственников приняла в управление 131 дом общей площадью более 330 000 квадратных метров в городе Нефтегорске (Самарская область). Наша компания динамично развивается, имеет положительную репутацию и завоевывает доверие и уважение собственников не только Нефтегорска, но и всей Самарской области, поскольку входит в группу компаний под учредительством Золотарева Александра Александровича, давнего игрока на рынке профессиональных жилищных услуг.

— Как удается справляться с таким большим объемом работ?

— Шаг был серьезный, но мы подготовились к этому. У нас был большой штат инженерной службы, плюс к нам присоединились опытные сотрудники из управляющей компании, ушедшей с рынка. К сожалению, части жилого фонда Нефтегорска годами не уделялось должного внимания. И сейчас стоит задача привести ряд объектов в нормативное состояние. И благо в каждом доме есть активные собственники, которые выступают с предложениями. Впереди много работы, и это не просто красивые слова. Стоит задача изменить отношение целого города к сфере ЖКХ в лучшую сторону, показать, как можно и нужно работать на самом высоком уровне сервиса.

— В сложившихся обстоятельствах какие были действия управляющей компании?

— В этом году благодаря "ЖилЦентру" установлены в 10 дворах новые урны, лавочки, почтовые ящики, отремонтированы фасады и входы в подъезды на нескольких домах, устранены протечки трех десятков кровель, заменено несколько сотен погонных метров труб в подвалах и квартирах многоквартирных домов Нефтегорска, произведена замена батарей у собственников. Это политика нашей компании, в основе которой стоит выстраивание конструктивных отношений с получателями услуг, с собственниками жилья, обеспечение комфортных условий их проживания, оперативное реагирование на ликвидацию внештатных ситуаций.

— Как в Нефтегорске обстоят дела с оснащением жилых многоэтажных домов приборами учета тепла и воды?

— В Нефтегорске практически на каждом доме установлены общедомовые приборы учета холодной воды, и лишь на нескольких домах установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии. Нефтегорску есть куда стремиться и куда развиваться. При этом важно понимать, что от этого зависит экономия средств самих граждан. Примером тому может служить Тольятти, где в свое время в этом направлении была проведена масштабная работа, и сейчас жители не несут лишних издержек. Но, повторюсь, здесь есть над чем работать, необходимы финансово емкие механизмы реализации такого технически сложного проекта. Но при должном уровне вовлеченности всех структур задачи будут непременно выполнены.

— Как сегодня формируются тарифы на услуги управляющей компании? Как найти компромисс между желаниями собственников жилья и интересами УК?

— По калькуляции тарифов управляющие организации зажаты между требованиями законодательства, муниципалитетов, которые формируют этот тариф, и интересами собственников. Точка безубыточности едва уловима при такой постановке дел. Мы должны понимать, что если ты оказываешь качественную услугу, то муниципальный тариф едва покрывает полностью все затраты обслуживающей дом организации. Но для нашей компании приоритетом являются интересы собственников.

— То есть в Нефтегорске тарифы на содержание низкие?

— На данный момент в Нефтегорске на большинстве жилого фонда действует тариф содержания 17,9 руб. за 1 кв. м. В тариф заложено выполнение нормативного перечня работ и услуг по содержанию, такие как обслуживание проектных сетей отопления, водоснабжения, водоотведения, обслуживание внутридомового электрооборудования, уборка и содержание внутридомовой и придомовой территории, обслуживание приборов учета и автоматики, содержание конструктивных элементов МКД. Также в работу УК входят проведение общих собраний собственников с ежегодной отчетностью, сезонные осмотры, проведение планово-предупредительных работ (ППР), ежедневные осмотры, выполнение заявочных работ, круглосуточная аварийная служба, работа с должниками, работа с ресурсоснабжающими компаниями, контроль качества предоставляемых нами услуг. Да, точка безубыточности рядом. Законодатель каждый год увеличивает минимальный размер оплаты труда, и мы обязаны повышать зарплату своих сотрудников. Фонд заработной платы увеличивается, дорожают расходные материалы, что ложится на статью "содержание". Но наша управляющая организация на общих собраниях дала слово собственникам жилья Нефтегорска, что до 2025 года не будет увеличивать тариф содержания, и мы намерены слово свое сдержать!

— А у вас сейчас есть долги перед поставщиками ресурсов?

— Нет, ни одной ресурсоснабжающей организации мы не должны.

— И одна из самых больших проблем ЖКХ — неплатежи населения. Как вы с ней работаете? Насколько это серьезная проблема в Нефтегорске?

— При передаче домов собственники пришли в нашу компанию без долгов, и сейчас по нашим домам серьезной задолженности по квартплате нет. Порядка 85% собственников платят исправно. Планируем довести эту цифру до 90-95 процентов. Мы готовы идти с должниками на компромисс, предлагая рассрочку и другие особые условия погашения долгов.

— Какие тут могут быть другие условия?

— Если у человека нет денег оплачивать коммунальные платежи, и собственник придет в управляющую организацию и честно заявит о проблемах с оплатой за коммунальные услуги, мы готовы предложить ему у нас работу. И частью зарплаты будем гасить его задолженность за квартплату. Мы готовы идти на такой компромисс.

— То есть ваша позиция не угрожать судом, исками, приставами, а идти к диалогу, находить решения, которые будут выгодны как для вас, так и для собственников жилья?

— Все верно. Но если мы видим, что человек не идет нам навстречу, мы будем действовать в рамках законодательства.