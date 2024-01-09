Михаил Спичак: "СМЗ разрабатывает программу по увеличению мощностей"

В 2023 г. на Самарском металлургическом заводе завершился плавный переход контроля над управленческими процессами к новому акционеру — российской компании "Промышленные инвестиции", подконтрольной бизнесмену Михаилу Шелкову. Ранее заводом руководила американская корпорация Arconic. Как смена владельца отразилась на бизнесе СМЗ? Удалось ли предприятию оправиться после потери доли экспортного рынка? На каких проектах теперь сосредоточен завод? На эти и другие вопросы отвечает генеральный директор предприятия Михаил Спичак.

— В минувшем году СМЗ вернули "на родину". Как смена собственника предприятия отразилась на его стратегии развития?

— Действительно, за последние два года произошло много изменений. Прежде всего, это видимые перемены: мы вернулись к своему историческому имени, обновили логотип и фирменный стиль. И конечно, это внутренние изменения, связанные с производственными процессами.

В условиях перемен нам удалось удержать лидерские позиции на рынке и, что немаловажно, сохранить все обязательства перед нашими партнерами и сотрудниками. Сегодня мы наращиваем объемы промышленного производства и увеличиваем штат. Активно работаем над новой стратегией развития предприятия: недавно совместно с управляющей компанией и другими предприятиями холдинга провели первую стратегическую бизнес-сессию, где определили приоритетные направления развития СМЗ на ближайшие десять лет. Сейчас важно сформировать видение развития завода на предстоящий период, спланировать программу инвестиций. Главная задача — продолжать развивать технологичные направления и выпускать продукцию высокого качества, не только оставаться лидером по производству алюминиевых полуфабрикатов в России в традиционных сегментах рынка, но и задавать вектор движения внутри всей отрасли.

— Как именно предприятие планирует развивать производство?

— СМЗ активно инвестирует в поддержание оборудования и повышение эффективности производства. В этом году на эти цели будет потрачена сумма, превышающая среднегодовые инвестиции за последние годы. Также мы разрабатываем программу по значительному увеличению производственных мощностей прокатного производства.

— Планируется ли интеграция Самарского металлургического завода с другими предприятиями Михаила Шелкова? Если да, то каким образом и какой эффект может быть достигнут за счет такого объединения?

— Да, такие планы имеются. У нас уже есть опыт успешного взаимодействия и общие проекты, которые находятся в стадии разработки. В настоящий момент происходит обмен знаниями и лучшими практиками. Заметный синергетический эффект этого сотрудничества мы сможем увидеть уже в ближайшем будущем.

— А социальная инфраструктура предприятия сохранится под управлением нового собственника?

— Конечно. Сейчас на заводе продолжают действовать все принятые ранее социальные программы и меры поддержки и развития сотрудников. Неотъемлемой частью соцкультуры Самарского металлургического завода является приверженность интересам сообщества и активный вклад в повышение качества жизни в нем. Ежегодно предприятие выделяет значительные средства на социальные проекты, реализуемые в Самарском регионе. Инвестиции в них с 2005 г. превысили $10 миллионов.

Важной частью культуры нашего предприятия является волонтерство. Мы гордимся тем, что многие наши сотрудники круглый год помогают своему городу и региону, посвящая время, энергию и знания реализации жизненно важных социальных проектов. У нас работает Благотворительный фонд милосердия и здоровья "Металлург", в котором состоит почти 4 тыс. пенсионеров — бывших сотрудников нашего предприятия, и они не теряют тесную связь с заводом.

Профсоюзная организация СМЗ активно принимает участие в жизни завода, а коллективные договоры за 2017-2021 и 2021–2023 гг. были признаны одними из лучших в регионе.

Поэтому на сегодня мы выполняем все взятые на себя обязательства и делаем все возможное, чтобы безопасность и благополучие сотрудников всегда были в приоритете.

— Полностью ли урегулирован конфликт СМЗ с ФАС ввиду смены владельца? Ранее шли судебные тяжбы, в рамках которых антимонопольный орган требовал лишить представителей Arconic права голоса на общих собраниях акционеров. Представители ведомства мотивировали свой иск тем, что в структуре собственности Самарского металлургического завода произошли изменения, которые не согласовывались с российскими властями.

— У СМЗ не было конфликта с регулятором. В марте 2020 г. ФАС инициировал арбитражное разбирательство с бывшим акционером завода, и рассмотрение данного дела никак не затрагивало нашу производственную деятельность. В конце 2022 г., в связи со сменой собственника СМЗ, иск был отозван и дело прекратилось.

— Столкнулся ли Самарский металлургический завод с какими-либо проблемами на фоне введения внешнеполитических санкций? Как они решались?

— Основные проблемы, с которыми мы столкнулись, коснулись, прежде всего, поставок продукции для производства алюминиевых полуфабрикатов. Вскоре после введения санкций завод остался без основных технологических и расходных материалов из Европы и США.

Большими усилиями и слаженными действиями сотрудников завода совместно с российскими производителями мы смогли разработать замену утраченным позициям. Аналоги по ряду материалов и комплектующих нашли у китайских поставщиков. Эти позиции уже адаптированы под наше производство.

Наш завод реализовал несколько важных проектов в области импортозамещения совместно с ключевыми российскими поставщиками специальных смазок и охлаждающих жидкостей. Были активно задействованы производители из Волгограда, Коряжмы и Ярославля.

Сейчас тестируем отечественные пищевые лаки. Предстоит большая работа по замещению запасных частей к импортному оборудованию. И это кропотливый, долгий труд.

В результате в течение года нам удалось решить большую часть поставленных задач. Особенно порадовала открытость и готовность российских производителей к совместной работе, их активное участие в импортозамещении многих позиций. Тем не менее мы все еще продолжаем активный поиск альтернативных поставщиков оборудования и комплектующих.

— Есть ли у предприятия проекты в области импортозамещения и какие?

— СМЗ нередко выступает как производитель продукции из алюминия, замещающей потребность в импортном полуфабрикате. Подобные проекты важны для нас не столько с точки зрения санкций — это расширение номенклатуры и увеличение объема выпуска завода.

— В какие страны СМЗ сейчас поставляет продукцию на экспорт? Изменились ли объемы отгрузок в связи с ситуацией в мире?

— К сожалению, введенные санкции отрезали нас от части традиционных потребителей в Европе. Однако значительный объем продукции, который мы экспортировали, нам уже удалось заместить российским и азиатскими рынками.

Приоритетом всегда были и остаются потребители из России, поэтому основной объем нашего производства ориентирован именно на них.

Кроме того, мы видим, что потребление алюминия в России увеличивается, причем растущий спрос отмечается практически во всех отраслях промышленности. Мы получаем заказы по всем направлениям нашей работы — для авиационной, космической, судостроительной, автомобильной и других отраслей промышленности.

— А изменился ли пул заказчиков СМЗ из России?

— Мы продолжаем работать с нашими ключевыми партнерами и заказчиками. Как я уже упомянул ранее, повышается стратегический интерес к алюминию, который становится все более популярным материалом на производствах благодаря своим возможностям. Поэтому мы видим дополнительный интерес со стороны строительного сегмента, промышленной и автомобильной индустрий.

— С какими финансовыми результатами Самарский металлургический завод в итоге закончит текущий год? Соответствуют ли они вашим ожиданиям?

— Благодаря тому, что нам удалось заместить потерянные объемы, которые ранее шли на экспорт в Европу и Америку, завод достиг большинства запланированных производственно-финансовых показателей. Все социальные обязательства перед нашими сотрудниками мы тоже выполнили.