Производители сельхозтехники наращивают производство

С весны 2022 года рынок сельскохозяйственной техники в РФ претерпел массу изменений, связанных с геополитической ситуацией. Санкции, введенные европейскими странами и США, привели к нарушению поставок оборудования и самой техники. Причем, речь идет как об экспорте, так и об импорте.

На территории Самарской области работает большое количество предприятий, производящих сельхозтехнику, крупнейшими из которых являются АО "Евротехника", ООО "Пегас-Агро", ООО "Сельмаш", АО "Челно-Вершинский машиностроительный завод" и ООО "БСГ".

Многие предприятия были вынуждены внести серьезные коррективы в свою деятельность — искать новых поставщиков комплектующих, выстраивать новые логистические цепочки. Все это, безусловно, сказалось на себестоимости продукции и ее конечной цене и, как следствие, непосредственно на потребителях продукции — аграриях. Но обо всем по порядку.

Спрос нуждается в финансовой поддержке

По данным представителей пресс-службы ассоциации "Росспецмаш", в январе–сентябре 2023 года объем производства российской сельскохозяйственной техники составил 218,6 млрд руб., что на 19,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Объемы отгрузки на внутренний рынок выросли на 7,5% и составили 181,4 млрд руб., экспорт увеличился на 4,9% (14,9 млрд руб.).

При этом в количественном выражении, производство всех видов сельскохзяйственных машин, кроме зерноуборочных (+48,2%) и самоходных кормоуборочных комбайнов (+70,8%), за январь–сентябрь 2023 г. упало в объемах. Больше других просело производство борон (-27,4%), опрыскивателей (-26,3%) и плугов (-22,8%).

"Именно снижающаяся доходность аграриев является на сегодня проблемой номер один для процесса модернизации отечественного АПК. В связи с установившимися низкими ценами на зерно многие из них отложили приобретение сельхозтехники. К тому же, изначально в 2023 году было значительно снижено финансирование Программы 1432 (госпрограмма субсидирования производства сельхозтехники для ее продажи аграриям на льготных условиях — прим. ред.), что также привело к сокращению объема отгрузок и производства в РФ сельхозмашин", — отмечают в пресс-службе Росспецмаша и добавляют, что с лета 2023 года начал реализовываться план по приобретению российских и белорусских тракторов за счет дополнительного финансирования Программы 1432 на 3,2 млрд руб. со стороны Минпромторга России.

"Отгрузки сельскохозяйственных тракторов летом перестали сокращаться и продемонстрировали небольшой рост уже в августе. В сентябре же увеличение отгрузок в данном сегменте в количественном выражении составило 36% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Всего аграриям было отгружено 465 тракторов", — рассказал представитель ассоциации.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в свою очередь, сообщили, что за 2017–2022 годы сельхозтоваропроизводители региона приобрели 2442 трактор, 1143 зерноуборочных комбайна, 62 кормоуборочных комбайна и другой техники на 35,1 млрд рублей. При этом, по данным регионального минсельхоза, за девять месяцев текущего года, областные аграрии потратили на закупку сельхозтехники 6,6 млрд рублей.

Что касается объемов производства сельскохозяйственной техники в Приволжском федеральном округе (ПФО), то ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов со ссылкой на данные Росстата, говорит о разнонаправленной динамике: некоторых видов техники было произведено больше по сравнению с предыдущим периодом, других — меньше. "Причин у таких результатов может быть несколько. Возможно, что для техники, которую выпустили больше, производители нашли замену иностранным комплектующим либо внутри страны, либо в других государствах, или же она и ранее выпускалась в основном на основе отечественных комплектующих. Также росту производства этих видов мог способствовать высокий спрос на технику со стороны отечественных аграриев и иностранных заказчиков. Могли повлиять и меры поддержки сельхозпроизводителей, что позволило приобрести больше техники, и это повлияло на объемы производства", — рассуждает Дмитрий Баранов.

В министерстве промышленности и торговли Самарской области при этом сообщили, что по итогам 2022 года по отношению к 2021 году темп роста отгруженной продукции предприятиями отрасли составил 129,6% (22,6 млрд рублей), индекс производства составил 113,7% к уровню прошлого года. "За январь — сентябрь 2023 года темп роста отгруженной продукции к соответствующему периоду 2022 года составил 84% (14,5 млрд рублей) ввиду снижения спроса на выпускаемую предприятиями отрасли продукцию из-за сокращения инвестиционных программ у сельхозтоваропроизводителей", — рассказали в ведомстве, но при этом подчеркнули, что региональные производители сельхозтехники стабильно развиваются, а некоторые даже наращивают объемы.

Работают "в плюс"

Самарское ООО "Пегас-Агро" (выпускает инновационные самоходные опрыскиватели-разбрасыватели линейки "ТУМАН") уже реализует свою продукцию в различных регионах РФ, а также экспортирует в станы ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Молдову и Монголию. "На сегодня предприятие занимает 24% рынка в своем сегменте продукции", — отмечают в пресс-службе регионального минпрома и добавляют, что предприятие является производственным комплексом полного цикла с уровнем локализации более 70%. Кроме того, "Пегас-Агро" активно ведет работу по импортозамещению. На заводе есть собственное производство радиоэлектроники, и планируется, что уже в ближайшее время все машины "Пегас-Агро" будут выходить полностью с российским электронным оборудованием.

"В условиях беспрецедентного санкционного давления компания "Пегас-Агро" не только не сократила объемы производства, но и благодаря федеральным и региональным мерам поддержки справилась со всеми вызовами, продолжая развиваться и наращивая объемы продукции. В третьем квартале 2022 года состоялось официальное открытие новой производственной площадки размером 20 тыс. кв. м. Масштабный переезд производства позволит увеличить численность персонала на плановые 25%, что совокупно составит более 500 человек", — подчеркнули в минпроме и добавили, что в перспективах развития ООО "Пегас-Агро" на 2024–2026 годы запланировано расширение ассортиментной линейки: выпуск ТУМАН-4 (в 2024 году выйдет первая готовая машина), строительство инжинирингового и сервисного центров, что будет способствовать росту объёмов реализации продукции.

Кроме того, компания "Пегас-Агро" создала и протестировала отечественный "умный" опрыскивателя растений, который сможет увеличить эффективность обработки полей, сообщали РИА Новости со ссылкой на руководителя сегмента "Умные цепи поставок" FoodNet (Фуднет) Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергея Косогора.

Так, по словам Косогора, система, устанавливаемая на отечественном опрыскивателе, позволяет проводить дифференцированную обработку, а по своим характеристикам не уступает иностранным. Реализация проекта позволит снизить затраты на средства защиты растений почти вдвое, увеличить скорость опрыскивания и снизить экологическую нагрузку на почву.

Другая находящаяся на территории региона компания — АО "Евротехника" — входит в пятерку крупнейших сельхозмашиностроительных предприятий России. По данным областного министерства промышленности, она активно инвестирует в развитие производства: в целом за последние пять лет общий объем инвестиций в развитие предприятия был в 2,5 раза больше, чем за предыдущие 15 лет. "Приобретено современное оборудование для механической обработки, лазерной и плазменной резки, логистическое оборудование, несколько сварочных роботов", — подчеркнули в пресс-службе минпрома.

ООО "БСГ", занимающееся производством мелиоративной техники и комплектующих для дождевальных машин, является единственным российским производителем широкозахватной техники типа "Кубань". "За 2023 год компания увеличила объем производства более чем в три раза. Если говорить об абсолютных цифрах то мы произвели и продали 200 дождевальных машин. Наша ценовая политика сегодня является самой комфортной для клиента, а цены — самыми доступными на рынке среди аналогичной техники, несмотря на рост курса валют, который наблюдался во втором полугодии 2023 года. В 2023 году мы заняли 20% рынка. События, которые произошли весной 2022 года, нашу компанию сильно не затронули в виду большой локализации производства- 90%", — рассказал председатель Совета директоров ООО "БСГ" Николай Лысов и добавил, что в планах компании увеличить присутствие на рынке до 60%, и производственные мощности на это имеются.

В министерстве промышленности и торговли региона, в свою очередь, подчеркнули, что предприятия сельхозмашиностроения имеют возможность участвовать в областной госпрограмме по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспсобности. "В целях возмещения затрат, связанных с приобретением нового оборудования АО "Евротехника" в 2022 году получена субсидия в размере 9,8 млн рублей", — рассказали в пресс-службе ведомства и добавили, что помимо этого компании "Пегас-Агро" и "Евротехника" получили федеральные субсидии на 156 млн и 9,5 млн руб., соответственно.

Нужна помощь "сверху"

Рассуждая о перспективах российского рынка производства сельскохозяйственной техники, эксперты сходятся во мнении, что для развития отрасли необходима поддержка властей — причем не только финансовая.

"Увеличение производства различной техники в сельскохозяйственном машиностроении в дальнейшем возможно. Зависит это от того, удастся ли найти все необходимое для ее выпуска, внутри страны или за рубежом. Будет иметь значение и спрос на нее со стороны аграриев, меры по стимулированию продаж, удобство покупки техники. Большое значение имеет помощь отрасли со стороны государства, причем помощь как производителям, так и потребителям, а выражаться эта помощь будет в снижении различных налогов и взносов, компенсации части расходов, предоставлении государственных гарантий, снижении тарифов на перевозку сельхозтехники, поддержке экспорта и других шагах", — рассуждает Дмитрий Баранов.

Представители пресс-службы Росспецмаша, в свою очередь, отмечают, что в прошлые годы реализация постановления № 1432 при условии достаточного финансирования сглаживала негативный эффект от снижения цен на зерно и позволяла сохранять темпы производства и обновления парка техники. "В целом же финансирование Программы 1432 увеличено с 2 до 8 млрд руб., что позволит аграриям приобрести больше сельхозтехники на льготных условиях", — отмечают в пресс-службе Росспецмаша, но при этом добавляют, что, по их мнению, на 2024–2030 годы финансирование программы необходимо увеличить до 15 млрд руб. в год.

Но это далеко не единственная мера, необходимая для развития отечественного сельхозмашиностроения, убежден собеседник издания в Росспецмаше.

"Для увеличения выпуска российских сельхозмашин и увеличения доли отечественных производителей до 80% к 2030 году (согласно Стратегии развития сельхозмашиностроения России на период до 2030 года) важно создать благоприятные экономические условия для развития АПК. Необходимо предоставлять аграриям и промышленникам льготные кредиты со ставкой 0-1%, отменить ограничения для сбыта продукции АПК на зарубежных рынках, увеличить объем льготных перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом, гарантировать минимальные цены на продукцию аграриев на внутреннем рынке, предоставить адресную продовольственную помощь малоимущим слоям населения, увеличить объемы страхования урожая, снизив страховые премии", — подчеркивают в Росспецмаше.

В ассоциации также добавляют, что кроме того требуется предоставить гранты на развитие комплектующих для специализированной техники в размере не менее 10 млрд руб. в год в 2023–2027 гг., распространить льготы по страховым взносам и налогам, которые действуют в IT-отрасли, на производителей специализированной техники, а средства из федерального бюджета и региональных программ господдержки нужно направлять исключительно на приобретение российской сельхозтехники, согласно поручению президента России Владимира Путина.

Кстати, о необходимости поддержки именно отечественных производителей говорят и самарские производители. Так, Николай Лысов отмечает, что сегодня главной проблемой для ООО "БСГ", а также для других отечественных производителей мелиоративной техники и оборудования, является неоднозначная ситуация с субсидированием затрат по проектам мелиорации. "Дело в том, что департамент мелиорации МСХ РФ, согласно проводимому конкурсному отбору осуществляет субсидирование затрат в размере 50% независимо от того, где была техника выпущена. И в результате деньги, которые могли бы остаться в России и развивать отечественную экономику и создавать рабочие места для наших соотечественников, уходят в сторону иностранного производителя, в том числе и в недружественные страны", — подытоживает он.

Сергей Пияков, главный инженер агрохолдинга "Зерно жизни":

— Не откроем секрета: сельхозтехника сильно подорожала, за пять последних лет минимум вдвое. И даже господдержка (льготный лизинг или реанимация программы 1432) не шибко поддерживает сельхозпроизводителей, которым, волей-неволей, приходится раскошеливаться на все без исключения подорожавшие агроресурсы.

Что касается наших вложений в трактора, комбайны и прочее, это сотни миллионов рублей ежегодно. Однако при этом не можем сказать, что инвестиции в технику к сезону-2024 по сравнению с подготовкой к кампании 2023 года сильно выросли, даже несмотря на то, что в этом году обрабатываемая нашими хозяйствами площадь значимо увеличилась. Дело в том, что в 2022 году многое для посевной и уборки удалось приобрести впрок, и теперь эти резервы вступят в битву за урожай.

Уже четверть века агрохолдинг "Зерно Жизни" ориентируется на отечественного производителя, так что менять поставщиков и проводить "импортозамещающие" эксперименты нам не пришлось и сейчас. Как сказал классик, знакомые всё лица. Те же "Ростсельмаш", Кировский тракторный, "Пегас-агро", НАИР, "Евротехника" и прочие производители. То же старание поставщиков и дилеров, та же отменная обратная связь, тот же неплохой сервис. А вот техника, судя по всему, становится немного другой, поскольку имеют место санкции и неоднозначность ситуации, и многие сельхозпроизводители не знают, как скажутся на надежности новых машин замена "бывших в употреблении", то есть проверенных практикой ключевых узлов, агрегатов и систем на отечественные или зарубежные аналоги. Некие нарекания на качество уже слышны, но мы по этому поводу ничего определенного пока сказать не можем.



