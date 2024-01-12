В Новокуйбышевске пройдет первенство Самарской области по конькобежному спорту

В Новокуйбышевске на стадионе "Нефтяник" 27 января состоится первенство Самарской области по конькобежному спорту на дистанции 100 метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.
А в Самаре в рамках всероссийских физкультурных соревнований "Лед надежды нашей" на старт выйдут участники в девяти возрастных категориях — от 4 лет и старше. Соревнования на дистанции 20-30 метров пройдут 3 февраля на площади Куйбышева.
К участию приглашаются любители конькобежного спорта, имеющие медицинский допуск.
Предварительная регистрация и список необходимых документов, а также подробности соревнований — в группе федерации конькобежного спорта Самарской области в ВК.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
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