В Новокуйбышевске пройдет первенство Самарской области по конькобежному спорту

В Новокуйбышевске на стадионе "Нефтяник" 27 января состоится первенство Самарской области по конькобежному спорту на дистанции 100 метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта.

А в Самаре в рамках всероссийских физкультурных соревнований "Лед надежды нашей" на старт выйдут участники в девяти возрастных категориях — от 4 лет и старше. Соревнования на дистанции 20-30 метров пройдут 3 февраля на площади Куйбышева.

К участию приглашаются любители конькобежного спорта, имеющие медицинский допуск.

Предварительная регистрация и список необходимых документов, а также подробности соревнований — в группе федерации конькобежного спорта Самарской области в ВК.